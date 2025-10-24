“ดร.ณัฏฐ์” ชี้ ปมมติสหภาพรัฐสภา “IPU” ใช้ทฤษฎีโลกล้อมไทยปราบสแกมเมอร์ “วรภัค”รมช.คลัง ลาออก ไม่จบ พ่นพิษ ลุกลามรัฐบาล

วันนี้(24 ต.ค.)สืบเนื่องจากสมัชชาสหภาพรัฐสภาหรือ IPU มีมติ 2 ใน 3 บรรจุวาระเร่งด่วนต่อร่างข้อมติว่าต่อต้านอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยคุกคามแบบผสมผสานต่อประชาธิปไตย และความมั่นคงของมนุษย์ เสนอโดยรัฐสภาไทย และประเทศพันธมิตร ต่อมาได้ขยายผลเปิดปมรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีส่วนพัวพันก่อนดำรงตำแหน่ง ต่อมานายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง ได้แถลงโต้แย้งข้อเท็จจริงต่อสาธารณะและได้ลาออกจากตำแหน่งนั้น
ล่าสุด “ดร.ณัฏฐ์” หรือ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม นักกฎหมายมหาชนคนดัง ได้ให้ความเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะและกล่าวว่า ผลมติที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา Inter-Parliamentary Union หรือ IPU ต่อร่างข้อมติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยคุกคามแบบผสมผสานต่อประชาธิปไตย และความมั่นคงของมนุษย์ นำเสนอโดยรัฐสภาไทย และประเทศพันธมิตร ถือเป็นการผลักดันยกระดับที่ฝ่ายนิติบัญญัติหยิบยกนำเสนอต่อปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ต่อสมัชชาสหภาพรัฐสภา เป็นวาระจำเป็นเร่งด่วน มติเห็นชอบถล่มทลาย ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่รับสภาไทยนำเสนอร่างดังกล่าวได้รับการบรรจุจากสมัชชาสหภาพรัฐสภา แม้กัมพูชาจะไม่ได้เข้าร่วมก็ตาม เพื่อให้ทั่วโลกให้ความสนใจต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่มีฐานองค์กรอาชญากรรมที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศต่างๆ แต่สำหรับประเทศไทยได้รับผลกระทบต่อแก๊งสแกมเมอร์ที่มีฐานจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ทฤษฎีโลกล้อมไทยปราบแก๊งค์สแกมเมอร์
สมัชชาสหภาพรัฐสภา หรือ Inter-Parliamentary Union หรือ IPU มีวัตถุประสงค์รวมตัวของฝ่ายนิติบัญญัติทั่วโลกเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสันติภาพ เป็นองค์กรระหว่างประเทศของรัฐสภาแห่งชาติ
การจัดตั้งสหภาพรัฐสภาโดยใช้พระธรรมนูญของสหภาพรัฐสภา ในมติแง่กฎหมายมหาชน ไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ แต่เป็นการสร้างความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติระหว่างรัฐสภาทั่วโลก พูดภาษาชาวบ้าน คือ แม้ระเบียบร่างการปราบปรามสแกมเมอร์ในการประชุมของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU ไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ แต่สมัชชาสหภาพรัฐสภารับบรรจุเป็นวาระเร่งด่วน ส่งผลให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญต่อการปัญหาที่เป็นภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ทำส่งผลให้ประเทศต่างๆ หันมาสนใจต่อภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่มีผลต่อประชาชนในประเทศ
ในแง่มิติทางการเมือง การยกระดับปราบปรามแก๊งค์สแกมเมอร์มีผลต่อการเมือง เพราะมีนักการเมืองบางคนนำเงินทีได้วิธีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนในประเทศ โดยใช้ฐานประเทศเพื่อนบ้านผ่านบัญชีม้ามาเป็น “ทุนเทา”นำไปผันแปรเป็น “ทุนการเมือง” เพื่อสะสมทุนไว้ใช้ในการเลือกตั้ง เพื่อขยายฐานอำนาจโดยใช้เงินในการซื้อเสียงเข้ามากุมอำนาจฝ่ายบริหาร
โดยพุ่งเป้ามาที่รัฐบาล โดยภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ที่ฝังรากในรูปแบบอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยพุ่งเป้าที่ “ทุนเทา”และ “ทุนการเมือง” ทำให้ผู้สื่อข่าวสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อนักการเมืองไทยที่พัวพัน โดยมีนายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง อยู่ในกลุ่มนั้นด้วย ทำให้พ่นพิษชิงลาออกจาก รมช.คลัง ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่า หากนายวรภัคฯ ไม่ได้พัวพันจะลาออกไปเพื่ออะไร เพราะคุณสมบัติของรัฐมนตรีอื่นในรัฐบาลนี้ กลับมีสีเทา ปนเปื้อนสีดำยิ่งกว่า ยังหน้าด้าน หน้าหนา หน้าทน บริหารประเทศ ให้พี่น้องประชาชนไปสืบหาเอาเอง
การลาออกของ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง ที่ดำรงตำแหน่งเพียง 34 วัน มิใช่ เพื่อให้รัฐบาลเดินหน้าต่อไปได้ เพราะรัฐบาลนี้ มีระยะสั้น 4 เดือน เป็นการจำนนต่อพยานหลักฐานหรือไม่ อย่างไร ไม่ต่างจาก กรณีนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” ที่ถูกจับไต๋ได้ว่า ปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ที่มาของมูลนิธิ ทำให้สังคมตั้งคำถามว่า ความโปร่งใสของเงินบริจาค เป็นมูลนิธิม้าหรือไม่ อย่างไร
เหตุที่นายอนุทินฯ ไม่กล้าปลดออกรัฐมนตรีอื่น เพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อย จำต้องพึ่งพาเสียง สส.พรรคร่วมรัฐบาล มาค้ำยัน แต่นายวรภัคฯ เป็นเพียงบุคคลภายนอก ไม่มีฐานเสียง สส.รองรับ การลาออกของนายวรภัคฯ ไม่มีผลเสียงสนับสนุนรัฐบาล แต่ปมประเด็นสั่นสะเทือนและพ่นพิษรัฐบาล
ส่วนการลาออกของนายวรภัค ฯ รมช.คลัง พ่นพิษ มาจากการบรรจุวาระของสมัชชาสหภาพรัฐสภา หรือ IPU หรือไม่ สำหรับตนมองว่า ต้องแยกกันระหว่างการทำหน้าที่รัฐสภาไทยไปสู่สหภาพรัฐสภาต่อชาติสมาชิก กับการพัวพันของนายวรภัคฯในธนาคารแห่งหนึ่งของกัมพูชากลุ่มนายยิม เลียก คนละส่วนกัน ยังมีนักการเมืองไทยอีกหลายคนที่พัวพัน การลาออกของนายวรภัค รมช.คลัง ยังไม่จบ มีผลพ่นพิษรัฐบาล มีผลต่อตะแนนนิยมของรัฐบาล
ส่วนที่รัฐบาลตั้งคณะทำงานมาปราบปรามแก๊งค์สแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติ เป็นเรื่องที่ดี ที่หลายฝ่ายต้องช่วยกันในการปราบปรามให้สิ้นซาก เพราะมีผลกระทบต่อภัยความมั่นคง กระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ถูกหลอกเกี่ยวกับทรัพย์สิน ควรแก้ไขเพิ่มเติมโทษอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มโทษให้หนักขึ้นเพื่อให้เข็ดหลาบ