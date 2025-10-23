"พีระพันธุ์" ย้ำคำมั่นนำผู้ว่าเคหะฯลงแฟลตดินแดงเฟสใหม่ แจงคืบหน้า-รับฟังเสียงสะท้อนสร้างความมั่นคงในชีวิต

พึ่งพาได้ทุกเรื่อง! 'พีระพันธุ์' ย้ำคำมั่น นำผู้ว่าการเคหะฯ ลงพื้นที่แฟลตดินแดงเฟสใหม่ แจงความคืบหน้า-รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคงให้การดำรงชีวิต
วันที่ (22 ตุลาคม 2568) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยนางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ลงพื้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมหารือเพื่อแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้อยู่อาศัยที่ได้ร้องเรียนต่อนายพีระพันธุ์ ในการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
นายพีระพันธุ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ตนก็ได้เร่งประสานไปยังผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทันที และทางผู้ว่าการการเคหะฯ ก็ได้นัดหมายให้ตนมาลงพื้นที่ติดตามปัญหาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวันนี้ โดยเบื้องต้นปัญหาหลักของโครงการมีด้วยกัน 3 ประการ ประการแรก คือ ตัวอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในช่วงเดือนมีนาคม ทั้งตัวอาคารที่มีรอยร้าว ระบบน้ำรั่วซึม และโครงสร้างต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทั้งหมดยังไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างเป็นรูปธรรมจนถึงปัจจุบัน เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ โดยทางเจ้าหน้าที่คาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
“นอกจากการซ่อมแซมอาคารแล้ว อีกปัญหา คือ เรื่องสภาพภูมิทัศน์โดยรอบอาคารที่ควรมีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม และตอบโจทย์การใช้งานจริงของประชาชนในพื้นที่ก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ควรจัดให้มีการสร้างสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น สวน, สนามเด็กเล่น, ห้องประชุม และห้องสันทนาการ เพื่อให้สอดรับกับประชาชนแต่ละช่วงวัยที่มีความต้องการใช้งานที่หลากหลายแตกต่างกันไป” นายพีระพันธุ์ กล่าว
นายพีระพันธุ์ กล่าวต่อไปว่า ปัญหาสำคัญอีกข้อ คือ ประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ ทั้ง ๆ ที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนโดยตรง ซึ่งตนเห็นว่าควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนประจำอาคารที่มีลักษณะคล้ายกับตัวแทนกรรมการอาคารชุดเอกชน เพื่อให้แต่ละอาคารได้มีประชาชนผู้อยู่อาศัยมาบริหารจัดการโดยตรง เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ได้
“ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอาคารแต่ละอาคาร ผ่านการตั้งคณะกรรมการฯ ที่มาจากประชาชนโดยตรง ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา แล้วต้องไปรบกวนผู้ว่าการเคหะฯ ทั้งยังเสี่ยงทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อหลาย ๆ ฝ่าย” นายพีระพันธุ์ กล่าว
นายพีระพันธุ์ ยังเปิดเผยถึงความเป็นมาของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงว่า โครงการนี้เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้ริเริ่มก่อสร้างโครงการอาคาร G เป็นโครงการแรก พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ว่าการการเคหะฯ และเจ้าหน้าที่ ยึดตามมติ ครม.ด้วย เพื่อไม่ให้มีปัญหาหรือข้อผิดกฎหมายในภายหลัง จากนั้น นายพีระพันธุ์ พร้อมด้วยผู้ว่าการการเคหะฯ และเจ้าหน้าที่ ได้เดินตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน พร้อมเดินสำรวจสภาพภายในอาคารต่าง ๆ ของโครงการ เช่น อาคาร G ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวด้วย