“รมว.นฤมล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 5 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้( 23 ต.ค.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยพิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองพระเดชพระคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และเจ้า­คณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขณะที่ ศ.ดร.นฤมล ทำหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสนี้ พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร และเจ้าคณะภาค 17 ได้ถวายสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยมี ศ.ดร.นฤมล ถวายไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ทอดผ้าไตร 5 ไตร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์และพระสงฆ์ผู้ร่วมประกอบพิธี รวมถึงการสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล










