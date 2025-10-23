“อัครา” เตรียมนำทีม พม.ใกล้คุณ ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี พรุ่งนี้ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ-ผู้มีรายได้น้อย

วันนี้(23 ต.ค.)นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนนโยบาย "พม.ใกล้คุณ" ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงบริการ สิทธิสวัสดิการสังคมอย่างแท้จริง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานแบบมุ่งเป้า ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการลดรายจ่ายที่จำเป็นของครัวเรือน การสร้างรายได้ใกล้บ้าน และการจัดการภาระหนี้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาคนทำงานเพื่อสังคม โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ
ดังนั้น พรุ่งนี้ (24 ต.ค. 68) เวลา 10.00 น. ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วนงานทีม พม.ใกล้คุณ ชลบุรี จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบาย "พม.ใกล้คุณ" ณ โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรวัดรังสีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) อำเภอศรีราชา โดยจะพบปะพูดคุยให้กำลังใจพี่น้องกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้พักอาศัยในโครงการฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งมีการมอบรถวิลแชร์และกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ , กล่องของขวัญ (Pink Box) ที่บรรจุสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับสตรีกลุ่มเปราะบาง และ สื่อการเรียนรู้สำหรัยสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน อีกทั้งมีการส่งมอบห้องชุด จำนวน 10 ห้อง และเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบางที่มีเด็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่อาศัยในโครงการฯ ซึ่งได้รับการดูแลช่วยเหลือจากที่ พม.ใกล้คุณ ชลบุรี นอกจากนี้ เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพชุมชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชลบุรี และบริการตัดผม โดยศูนย์ชุมชนวัดนอก
นายอัครา กล่าวว่า จากนั้น ช่วงบ่าย ตนพร้อมคณะ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามนโยบาย "พม.ใกล้คุณ" ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจะพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้สูงอายุในความดูแลของศูนย์ฯ พร้อมมอบชุดของขวัญ อีกทั้งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปในกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนแก่ประธานศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบางละมุง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุเปราะบางแล้วผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต่อไป นอกจากนี้ จะเยี่ยมชมกิจกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อม "สมองใสสร้างสุข"