"พรรคแรงงานสร้างชาติ"ขวางรัฐบาลอุ้มทุนจีนลอยแพแรงงานไทย

"พรรคแรงงานสร้างชาติ"จี้รัฐบาลเลิกอุ้มนายทุนจีน เทคโอเวอร์บริษัทลูก "ปตท." ย้ายฐานการผลิต ลอยแพแรงงานไทยหมื่นชีวิตตกงาน ชงข้อเสนอต้องจ้างแรงงานไทยเท่านั้น เหตุประมูลงานในไทยย้ายไปทำนอกประเทศไม่ได้ผิดกฎหมายแรงงาน
นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ ในฐานะประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรับผิดชอบและกำกับดูแล กระทรวงพลังงาน ผ่านนายสาโรจน์ สามารถรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อขอให้รัฐบาลเร่งรัดมาตรการคุ้มครองแรงงานและระงับการย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติในโครงการ “บันเดิ้ล 4” เป็นกลุ่มลูกจ้างที่ทำงานก่อสร้างแท่นหลุมผลิต หรือ ปิโตรเลียม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการประมูลงานของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิต จำกัด (มหาชน) กล่าวคือ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. คือโครงการบันเดิ้ล 4 ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งบริษัทจากประเทศจีนได้โครงการดังกล่าวไปทำและมีแนวโน้มสูงที่จะย้ายฐานการผลิตทั้งหมดออกไปนอกประเทศไทย
การตัดสินใจดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานไทยกว่า 10,000 คน ซึ่งเป็นแรงงานเทคนิคขั้นสูงและมีทักษะเฉพาะทางในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น วิศวกร ช่างเชื่อม ช่างประกอบ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมพลังงาน หากการย้ายฐานการผลิตเกิดขึ้นจริง จะทำให้แรงงานจำนวนมากต้องตกงานในทันที พร้อมทั้งทำให้ประเทศไทยสูญเสียขีดความสามารถใน การผลิตแท่นหลุมและโครงสร้างพลังงาน อันเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อแรงงานและประเทศดังนี้
ข้อที่ 1.มิติแรงงาน แรงงานไทยเฉพาะทางจำนวนมากเสี่ยงถูกเลิกจ้าง และไม่มีระบบรองรับการจ้างงานหรือฝึกอบรมซ้ำ หรือ Reskill/Upskill 2.มิติอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการไทยกว่า 400 รายในห่วงโซ่อุตสาหกรรม เช่น ผู้ผลิตโครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ และผู้ประกอบการ SME อาจต้องหยุดกิจการ หรือปิดตัวถาวร 3. มิติเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ประเทศไทยจะสูญเสียโอกาสพัฒนาเทคโนโลยีในด้าน Fabrication, Automation, และ Offshore System ซึ่งเป็นฐานเทคโนโลยีในอนาคต และ 4. มิติสังคม แรงงานตกงานจำนวนมากจะสร้างผลกระทบต่อครอบครัว เศรษฐกิจท้องถิ่น และความเชื่อมั่นของแรงงานไทยโดยรวม จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งผู้แทนเพื่อหารือกับรัฐบาล เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน โดยมีรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมดังนี้ 1. นายมนัส โกศล 2. นายจิระศักดิ์ ล้ำเลิศ 3. นายนิคม สองคร 4. นายวิชัย ขำทอง 5. นายนัฐพล วงศ์สุภา 6. นางสาวปรัชญาภรณ์ กุนแสง 7. นายณัฏฐพัฒน์ กลัดเข็มทอง และ 8. นางธนัชชา หลายพา เป็นต้น
ทั้งนี้ พบว่าเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์การประมูลบางประการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทต่างชาติ คือ ขณะนี้บริษัทชาวจีนแห่งหนึ่งได้โครงการประมูลดังกล่าว จึงต้องนำโครงการที่ประมูลได้จำนวนหลายหมื่นล้านบาทนี้ไปทำงานที่ประเทศจีน โดยใช้แรงงานชาวจีนก่อสร้าง ทำให้ผู้รับเหมารวมถึงคนงานที่ทำงานก่อสร้างแท่นหลุมผลิตฯ ของปตท.สผ. ซึ่งเป็นช่างฝีมือ ช่างประกอบที่มีทักษะอาจได้รับผลกระทบ และ ปัญหาการเลิกจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมและท่อส่งก๊าซ ซึ่งมีลูกจ้างที่เป็นคนไทย จากหลากหลายบริษัทที่มาเหมาช่วง และรวมถึงบริษัทซัพพลายเออร์วัสดุต่าง ๆ รวมไปถึงครอบครัวของผู้ใช้แรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานทั้งหมด ที่มีมูลค่ามหาศาล ขณะเดียวกันได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังนางสาว ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้กระทรวงแรงงาน ประสานไปยัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประมูลโครงการดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานไทย และ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือลูกจ้างในภาคธุรกิจก่อสร้างแท่นหลุมผลิตฯ รวมถึงมาตรการให้ภาครัฐไม่อนุญาตให้บริษัทจากต่างประเทศนำงานที่ประมูลได้ออกไปผลิตนอกประเทศ