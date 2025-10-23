''สีหศักดิ์'' มั่นใจได้ลงนาม ''ประกาศสัมพันธ์กัมพูชา'' ในเวทีอาเซียน ย้ำ 4 เงื่อนไขตกลงกันได้แล้ว พร้อมคุยต่อนำเขมรออกจากดินแดนไทย

รมว.กต.มั่นใจได้ลงนาม ''ประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา'' บนเวทีอาเซียน ทุกอย่างตกลงกันได้ระดับหนึ่งทั้งถอนอาวุธหนัก กู้ทุ่นระเบิด ปราบสแกมเมอร์ ตาม 4 เงื่อนไขไทยชัดเจน รวมถึงการนำชาวกัมพูชาออกจากดินแดนไทยก็มีการพูดคุยแล้ว
วันนี้ (23ต.ค.) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่พระลานพระราชวังดุสิต นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ เปิดเผยถึงการลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25 -28 ต.ค. 68 ว่า เมื่อวันที่ 22 ต.ค. มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา ซึ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยให้ความสำคัญค่อนข้างลงตัวแล้ว และทุกอย่างตกลงกันได้ในระดับหนึ่ง ทั้งการถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีแผนงานและแผนการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการนำชาวกัมพูชาออกจากดินแดนที่เป็นพื้นที่ประเทศไทยก็มีการพูดคุยแล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากนี้จะมีการทำงานและพูดคุยกันว่ามีจุดใดบ้างที่มีการรุกล้ำ และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป รวมถึงในวันที่ 23 ต.ค. ก็น่าจะมีความเรียบร้อย เพราะ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม จะมีการลงนามบันทึกสรุปการประชุม GBC ไทย-กัมพูชา ระหว่างรมว.กลาโหมไทยกับกัมพูชา ซึ่งหากทุกอย่างเรียบร้อย ก็จะดำเนินการลงนาม ''ประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา'' ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่มาเลเซียในวันที่ 25 ต.ค.นี้ โดยมีนายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย รวมทั้งผู้นำชาติสมาชิกอื่น ๆ เป็นพยาน
นายสีหศักดิ์ ยังเปิดเผยถึงขั้นตอนภายหลังการลงนาม ''ประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา'' เสร็จสิ้นว่า ในการลงนามประกาศความสัมพันธ์ฯ จะมีแผนดำเนินการแนบว่าหลังจากนี้จะต้องมีการถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิด รวมถึงการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะมีแผนการดำเนินการ และกรอบเวลาที่ชัดเจน
เมื่อถามถึงการแก้ไขปัญหาบ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ที่ชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทย นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) จะได้พูดคุยกันในรายละเอียดให้ชัดเจน และจะดำเนินการแก้ไขต่อไป