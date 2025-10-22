เปืดหนังสือ “วรภัค” ส่งถึงนายกฯ ขอลาออกจาก รมช.คลัง แจงถูกใส่ร้ายด้วยข้อมูลเท็จ ต้องใช้เวลาดำเนินการทางกฎหมายปกป้องศักดิ์ศรี

เปืดหนังสือ “วรภัค” ขอลาออกจาก รมช.คลัง ส่งถึงมือนายกฯ วันนี้ แจงถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อมูลเท็จ ต้องใช้เวลาดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิชื่อเสียง พร้อมขอบคุณนายกฯ ที่ชวนร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
วันนี้(22 ต.ค.) นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังส่งแจ้งลาออกจากตำแหน่ง ถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ใจความระบุว่า
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี
ด้วยสถานการณ์ที่กระผมถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ และจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ ชื่อเสียง และเกียรติของตนเอง กระผมได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า เรื่องส่วนบุคคลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติภารกิจของรัฐบาลโดยรวม กระผมขอเรียนว่า เพื่อเป็นการยืนยันหลักการความโปร่งใส และเพื่อให้รัฐบาลสามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระ ปราศจากข้อครหาใด ๆ กระผมจึงขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ในการนี้ กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีอย่างสูง ที่ให้ความไว้วางใจและโอกาสให้กระผมได้ร่วมทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประเทศ กระผมจะยังคงยืนหยัดในหลักนิติธรรมและพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในฐานะพลเมืองคนหนึ่งที่มุ่งหวังเห็นประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและโปร่งใสต่อไป
ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ลงนามในหนังสือรับทราบ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2568