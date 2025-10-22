“เอกสิทธิ์” แนะรัฐบาลจับมือหลายประเทศกดดันกัมพูชากวาดล้างสแกมเมอร์-แก๊งคอลฯ ให้เด็ดขาด นักการเมืองต้องเคลียร์ตัวเอง

“เอกสิทธิ์” แนะรัฐบาลจับมือหลายประเทศกดดันกัมพูชากวาดล้างสแกมเมอร์-แก๊งคอลเซยเตอร์ให้เด็ดขาด ฝาก นักการเมืองเคลียร์ตัวเองสร้างเชื่อมั่น ชี้ตัดเน็ต-ตัดไฟต่อเนื่องได้ผล ห่วงคนไทยถูกหลอกหมดตัว เชื่อปราบจริงไม่ยาก ย้ำ รัฐให้ข้อมูล ปชช.รู้เท่าทันภัยไซเบอร์
วันที่ 22 ต.ค.68 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย อดีตเลขานุการรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นแก๊งสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ ว่า ในฐานะที่เป็นอดีตเลขานุการรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ช่วงปี 2564-2565 ตนมีโอกาสร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT เข้าไปประสานความร่วมมือ กับทางการเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชา เพื่อนำหมายจับเข้าจับกุมผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ ซึ่งได้บินไปกัมพูชาถึง 2-3 ครั้ง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นช่วงแรกที่มีการดำเนินการ เรื่องนี้เป็นปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงมาก ปัจจุบันส่งผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งล่าสุดทางเกาหลีใต้ จีน สหรัฐอเมริกาก็จริงจังในเรื่องนี้มาก โดยช่วงปี 2565 ที่ทางการไทยเราได้เดินทางไปกัมพูชา สามารถจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้นั้นมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปเฝ้าจับตาดูที่พนมเปญ ตึกสีหนุวิลล์ได้รับการประสานมาว่ามีหญิงคนไทยถูกหลอกให้ไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กว่า 100 คน ทางกระทรวงดิจิทัลจึงประสานงานกับตำรวจไทย ขอออกหมายจับ ก่อนจะประสานกับทางการกัมพูชาเพื่อขอจับกุมตัวกลับมา ซึ่งการเข้าจับกลุ่มไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความร่วมมือระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประสานเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อช่วยเปิดทาง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ ในยุคแรกถือว่าเป็นไปด้วยดี หลังจากนั้นได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีก 2-3 รอบ แต่ก็ไม่หมดไปเพราะมีจำนวนมาก ตนเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญมาก หากปล่อยไปจะสร้างความเสียหายใหญ่โตแน่นอนและก็เป็นจริงตามที่คิด สร้างความเสียหายมหาศาลแก่คนในสังคมและทั่วโลก
อดีตเลขารมว.ดิจิทัลฯ เสนอถึงรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลฯ ตำรวจไซเบอร์ ว่า ต้องเห็นความสำคัญเร่งให้ความรู้ประชาชนก่อน ผ่านการทำสื่อต่างๆ ทั้งสื่อหลัก สื่อออนไลน์ให้ประชาชนรู้เท่าทันมิจฉาชีพพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สิ่งสำคัญต้องให้คนรู้ตัวไม่โลภมาก เพราะตอนนี้มีการหลอกทุกรูปแบบหลายประเด็น ทั้งหลอกให้ลงทุนคริปโต หลอกให้รักแล้วโอนเงิน แรกๆ ชักชวนเล่นเว็บพนันก่อน จากนั้นชักชวนลงทุนในระบบต่างๆ รัฐบาลจึงต้องให้ความรู้ประชาชนอย่างจริงจัง มากกว่านั้น สิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องตั้งธงแบบเอาจริง โดยแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถด้านไซเบอร์มาเป็นคณะทำงานปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์อย่างจริงจัง และต้องเพิ่มโทษหนักขั้นเด็ดขาดกับผู้ต้องหาที่กระทำความผิดในเรื่องนี้ นายเอกสิทธิ์ มองว่า มาตรการการตัดไฟและตัดอินเตอร์เน็ต ถือว่ามีผลต่อการตัดวงจรสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ได้อย่างมาก รัฐบาลต้องดำเนินมาตรการนี้อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่า สามารถตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ได้
ทั้งนี้ปัญหานี้รุนแรงมาก แม้ว่าปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ค่อยดีนัก แต่ถ้ามีโอกาสก็ต้องประสานงานต่างประเทศแค่ลำพังไทยเราประเทศเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ต้องร่วมมือกับหลายประเทศ เพราะมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติถูกหลอกไปเป็นเครือข่ายในแก๊งสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์จำนวนมาก ถูกกักขังถูกทำร้ายร่างกาย และตอนนี้ทุกประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา เกาหลี จีน ต่างก็พยายามติดตามและเร่งหาต้นตอขบวนการนี้ ในกัมพูชา เราจึงต้องร่วมมือกับทุกประเทศเข้าไป สแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ เป็นปัญหา ภัยสังคมอย่างรุนแรง เป็นปัญหาที่รัฐบาลจะนิ่งดูดายไม่ได้ ต้องรีบจัดการปราบปรามอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการออกกฏหมาย เพิ่มโทษกับผู้กระทำความผิดให้มีโทษสูงขึ้น” นายเอกสิทธิ์ ระบุ
นายเอกสิทธิ์ ฝากถึงประชาชนว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะคนในครอบครัวต้องช่วยกันรีเช็คตรวจสอบให้ดี อย่าหลงเชื่อใครง่ายๆ ทั้งเด็กเล็กๆ ถูกหลอกให้เล่นการพนัน และผู้สูงอายุก็ตาม ถูกหลอกให้โอนเงิน มีทั้งเปิดกล้องวิดีโอให้เห็นหน้าและยังมีการเลียนเสียงที่เหมือนมากในครอบครัวตนจึงตกลงกันว่า อาจจะต้องตั้งพาสเวิร์ดหากมีการยืมเงินเกิดขึ้น ต้องถามพาสเวิร์ดก่อน ไม่รับเบอร์แปลก เบอร์ยาวๆ ต้องระวังไว้เลย ฝากถึง นักการเมืองที่มีข่าวลือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ ว่า อาชีพนักการเมืองเป็นอาชีพที่สำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชน เบื้องต้นยังไม่ยืนยัน แต่เชื่อว่าเป็นข่าวลือ นักการเมืองไทย 7 คนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องสแกมเมอร์ อาจจะไม่ใช่เรื่องจริง แต่ถ้าจริงก็ต้องปราบปรามขั้นเด็ดขาด เพราะนักการเมืองมีทั้งอำนาจและมีทุกอย่างในมือ หากไม่ปราบปรามก็จะเป็นอันตรายต่อสังคม ซึ่งในชีวิตจริงก็อาจจะมีอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์มโหฬาร หากมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องที่เป็นนักการเมือง รัฐบาลก็ต้องเอาจริง โดยเฉพาะผู้มีอำนาจในบ้านเมืองต้องปราบปรามเร่งด่วนเด็ดขาดลำดับแรก
“การปราบสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ ไม่ได้ยาก แน่นอนว่าผลประโยชน์จากเรื่องนี้มันมโหฬาร แต่หากรัฐบาลเอาจริงในการปราบปราม ทั้งประเทศต้นทาง ไปยังปลายทางเชื่อว่าทำได้ไม่ยาก”นายเอกสิทธิ์ ย้ำ