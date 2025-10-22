ศาล รธน.ตีตกคำร้องนายกฯ-ครม.ไม่สนับสนุนโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรกร ชี้เป็นอำนาจศาลอื่น

ศาล รธน.ตีตกคำร้อง ฟ้องนายกฯ-ครม.ไม่สนับสนุนโครงการโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรกร เหตุไม่เข้าหลักเกณฑ์-เป็นอำนาจศาลอื่น
วันนี้( 22 ต.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยในคดีที่นายธีระ เจียบุญหยก ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ว่าการที่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ไม่ดำเนินการรับรองและสนับสนุนโครงการ Thai trade Center and Solar Energy for Smart Farmer 2561-2580 ให้เป็นนโยบายของรัฐบาล เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 51 และมาตรา 65 เป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้อง
โดยศาลฯเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบ ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้โดยตรงอย่างไรและได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไร เป็นเพียงการขอให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานซึ่งใช้อำนาจรัฐ ให้การรับรองและสนับสนุนการจัดทำโครงการตามความคิดเห็นของผู้ร้องเพื่อขอกู้ยืมเงินจากธนาคารเท่านั้น กรณีจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง อีกทั้งเป็นเรื่องที่ศาลอื่นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 (4) ซึ่งมาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติให้
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ดังนั้น ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213
ส่วนกรณีที่ผู้ร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 มาตรา 7 (4) กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกร้องทั้งสองไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 51 และมาตรา 65 นั้น เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนด กระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามพ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 (2) ซึ่งมาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติให้ ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา อีกทั้งรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 เป็นบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ เพียงกำหนดให้รัฐจึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเท่านั้น ดังนั้น ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ได้