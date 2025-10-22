"ก่อแก้ว" โพสต์อวย "อุ๊งอิ๊งค์" ลาออกจากหัวหน้าพรรค กล้าหาญเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชน

"ก่อแก้ว" โพสต์เฟซบุ๊ก ชื่นชม "แพทองธาร" ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เป็นการเริ่มต้น “ยกเครื่องเพื่อไทย“ เพื่อ ”ยกเครื่องประเทศไทย“ ตามที่ได้ประกาศเมื่อ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา
จากกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ก่อแก้ว พิกุลทอง - Kokaew Pikulthong แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว ว่า
เหตุผลของการ “ลาออก” จากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยของ “ท่านหัวหน้า” คือ “กล้าหาญในการเปลี่ยนแปลง เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง” ในการเริ่มต้น “ยกเครื่องเพื่อไทย“ เพื่อ ”ยกเครื่องประเทศไทย“ ตามที่ได้ประกาศไว้เมื่อ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา
เราผ่านการเปลี่ยนแปลงมามากมายตลอดเกือบ 30 ปี ตั้งแต่ไทยรักไทย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน แต่เราก็ยืนระยะต้านทานมาได้อย่างเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่การยืนเฉยๆ เรายืนและ “ปรับตัว“ ทั้งโครงสร้าง กระบวนการ เละวิธีคิด และครั้งนี้ก็เช่นกัน
ผมเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุด การเริ่มต้นต้องอิสระ และสร้างพรรคใหม่ที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้น การตัดสินใจของท่านหัวหน้าจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
สุดท้าย ผมเป็นกำลังใจให้ท่านหัวหน้า แม้ว่าท่านจะลาออกจากหัวหน้าพรรค แต่ท่านยังคงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ที่จะยืนเคียงข้างกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยตลอดไป
ขอเป็นกำลังให้ครอบครัวชินวัตร ที่ยืนอยู่กับพรรคเพื่อไทยทั้งในวันที่สุขและทุกข์
ผมและเพื่อนๆ ที่ยังคงอยู่ จะไม่ไปไหน เราจะยืนระยะและร่วมกัน “ยกเครื่อง” เพื่อทำให้พรรคของเรากลับมาอยู่ในหัวใจประชาชน ด้วยนโยบายที่ตรงใจและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับ