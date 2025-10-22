ภท.ต้อนรับ “ผู้การเต๋อ-หมอมิลค์” ว่าที่ผู้สมัครหนองคาย “ทรงศักดิ์” มั่นใจยกจังหวัด สีน้ำเงินกวาด สส.เกิน 150

ภท.ต้อนรับ 2 ว่าที่ผู้สมัครหนองคาย “ผู้การเต๋อ-หมอมิลค์” สู้ศึกเลือกตั้ง “ทรงศักดิ์” มั่นใจยกจังหวัด ค่ายสีน้ำเงินกวาดเกิน 150 ที่นั่งแน่ พร้อมเปิดตัว “เจริญ ชลาลัย” ชิงเก้าอี้ สส.ตราด
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ต.ค.ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช. มหาดไทย แกนนำพรรค ภท.พร้อมด้วย นายสิริภพ ดวงสอดศรี ผู้อำนวยการพรรค ภท. นายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายบุญลือ ประเสริฐโสภา อดีต รมช.ศึกษาธิการ นพ.มารุต มัสยวาณิช อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีต สส.บัญชีรายชื่อพรรค ภท. ให้การต้อนรับ 2 ว่าที่ผู้สมัคร สส.หนองคาย ได้แก่ พล.ต.ท.ไพศาล ลือสมบูรณ์ หรือ ผู้การเต๋อ เขต 1 และเขต 2 ทพญ.จิดาภา สุนทรธนากุล หรือ หมอมิลค์ เลขานุการ รมช.มหาดไทย อดีตผู้สมัคร สส.หนองคาย เขต 2 พร้อมสวมเสื้อพรรค ภท.ต้อนรับ
นายทรงศักดิ์ กล่าวต้อนรับว่า ผู้การเต๋อ อยู่พื้นที่ จ.หนองคาย มา 10 กว่าปีแล้ว ส่วนหมอมิลค์ก็อยู่กับพรรคมานานแล้ว และทำกิจกรรมพรรคมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตนก็มั่นใจว่า จ.หนองคาย ครั้งหน้า จะได้ยกจังหวัดอย่างแน่นอน ตอนนี้มี 3 เขต ก็ได้ทั้ง 3 เขต ตนเชื่อว่า ในพื้นที่ถ้าผู้สมัครมีแนวทางการทำงานเดียวกันกับพรรคก็จะทำให้ในพื้นที่ได้ประโยชน์ ดังนั้น การเลือกตั้งข้างหน้าตนเชื่อว่า พรรค ภท.จะได้เกิน 150 ที่นั่ง
ขณะที่วันเดียวกัน พรรค ภท.ได้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ตราด คือ นายเจริญ ชลาลัย