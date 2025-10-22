รัฐบาลเพิ่มทางเลือกใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี เชื่อม G-Wallet เป็นช่องทางชำระเงินโดยตรง
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า เพื่อขยายผลการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รัฐบาลได้เปิดให้บริการ “ฟู้ดเดลิเวอรี” เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอย่างเป็นทางการ โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิร่วมจ่ายผ่านระบบเดิมได้ทันที
กลไกการใช้งานจะดำเนินการผ่าน G-Wallet ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรีที่เข้าร่วมโครงการ โดย G-Wallet จะปรากฏเป็นหนึ่งในช่องทางชำระเงิน (payment method) ในระบบของแอปเดลิเวอรีโดยอัตโนมัติ ทำให้ประชาชนสามารถเลือกใช้สิทธิคนละครึ่งได้สะดวก ไม่ต้องสลับแอปหรือดำเนินการเพิ่มเติม
รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า การเชื่อม G-Wallet เข้ากับระบบของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี จะช่วยให้ประชาชนใช้สิทธิได้ทั้งในร้านค้าและการสั่งผ่านเดลิเวอรี ลดภาระค่าใช้จ่าย และในขณะเดียวกันยังเพิ่มกำลังซื้อและกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการอาหารรายย่อยในทุกพื้นที่
รัฐบาลย้ำว่า มาตรการคนละครึ่งยังคงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับครัวเรือน การเปิดทางเลือกให้ใช้ผ่านบริการเดลิเวอรีจะช่วยขยายฐานผู้ใช้ไปยังครัวเรือนในเขตเมือง ผู้ที่ทำงานนอกบ้าน และประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อสินค้าเอง