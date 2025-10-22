นายกฯ ถก ก.ตร.แต่งตั้งนายพลนอกวาระ เสียบตำแหน่งว่าง โบ้ยฟังตำรวจแถลงหลังจบประชุม

นายกฯ เป็นประธานประชุม ก.ตร ถกแต่งตั้งนายพลนอกวาระ เสียบตำแหน่งว่าง งดให้สัมภาษณ์หลังจบประชุม บอกเดี๋ยวทางตำรวจแถลงเอง
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (22 ต.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 9/2568 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โดยมีวาระน่าสนใจเรื่องการขอมติ จาก ก.ตร. เพื่อขอแต่งตั้งนอกวาระประจำปี ทดแทน พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองจเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ รองจเรตำรวจ และ พล.ต.ต.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ ผบก.ศพฐ.3 ที่ยื่นเออร์ลีรีไทร์ รอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2569 มีผล 1 ตุลาคม 2568 ทำให้มีตำแหน่งว่างระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. 1 ตำแหน่ง ผบช. 1 ตำแหน่ง รอง ผบช. 1 ตำแหน่ง และผบก. 3 ตำแหน่ง เป็นต้น โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อ โดยชี้ไปที่ ผบ.ตร.ซึ่งเดินอยู่ข้างๆ พร้อมบอกว่า เดี๋ยวทางตำรวจจะแถลงเอง