“อนุทิน” ไม่ทราบ “อิ๊งค์” ลาออก หน.เพื่อไทย-โยนโฆษก ตร.แถลงผลประชุมปราบสแกมเมอร์

“อนุทิน” ยังไม่ทราบ ปม “แพทองธาร” ลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย บอกประชุมตั้งแต่เช้า ส่วนผลประชุม ก.ตร.ปราบสแกมเมอร์ โยนโฆษก ตร.แถลง
วันนี้ (22 ต.ค.) เวลา 11:12 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางกลับ ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 1/2568 โดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงผลการประชุม และมาตรการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ นายอนุทิน กล่าวเพียงว่า เดี๋ยวให้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แถลง
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ได้รับทราบข่าวกรณี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วหรือไม่ นายอนุทิน ตอบเพียงว่า “ยัง ประชุมตั้งแต่เช้า”