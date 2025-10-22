“บัญชา”ฝากรัฐบาลอย่ามองเกษตรกรเป็นภาระ ชื่นชม “ธรรมนัส” เดินหน้าโครงการชะลอขายข้าว ช่วยชาวนาได้เงินเร็ว

วันนี้( 22 ต.ค.)นายบัญชา เดชเจริญสิริกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศจากภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่ามองเกษตรกรว่า เป็นภาระของประเทศ เพราะเกษตรกรคือฐานรากสำคัญของชาติ
นายบัญชา กล่าวว่า ที่ผ่านมา ราคาพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามยังมีโครงการดี ๆ ที่ช่วยพยุงราคาข้าว เช่น “โครงการสินเชื่อชะลอการขาย” วงเงิน 15,000 ล้านบาท และ “โครงการสินเชื่อรวบรวมข้าว” ซึ่งเป็นนโยบายร่วมของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สามารถสร้างผลกำไรและช่วยเหลือเกษตรกรได้จริง
ทั้งนี้ นายบัญชา ได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และขอบคุณ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เร่งรัดดำเนินโครงการให้ชาวนาได้รับเงินเร็วขึ้น โดยปีนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เพื่อรองรับข้าวนาปี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ที่คาดว่าราคาข้าวเปลือกสดจะอยู่ระหว่าง 11,000 – 12,000 บาทต่อตัน
นายบัญชา ยังเสนอให้รัฐบาลนำแนวทางโครงการชะลอการขายของพรรคกล้าธรรมไปขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่น ๆ เช่น ข้าวโพดและมันสำปะหลัง เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรทั้งระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน