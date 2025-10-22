กมธ.ท่องเที่ยวฯ วุฒิสภา ถกปัญหาผลกระทบกฎอัยการศึกชายแดนไทย–กัมพูชา เร่งหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ 7 จังหวัด

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CA426 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา จัดการประชุมครั้งที่ 33/2568 โดยมี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ รองประธานกรรมาธิการคนที่ 6 เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่ประชุมได้หารือถึงผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ภายหลังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้แทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมให้ข้อมูล อาทิ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจาก 7 จังหวัดชายแดน ได้แก่ จันทบุรี ตราด สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์
โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับ มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการในระยะสั้น รวมถึงแนวทาง ฟื้นฟูและกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะยาวในพื้นที่ชายแดนทั้ง 7 จังหวัด เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากกลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว