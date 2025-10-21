"พีระพันธุ์" ลั่นรทสช.ยังมี DNA "ลุงตู่" ปักธงมั่นคงทุกมิติชี้อยู่เหมือนประชานิยม ลุยเฟ้นหาเลือดใหม่

‘รวมไทยสร้างชาติ’ ปักธง ‘ความมั่นคง’ ในทุกมิติ ‘พีระพันธุ์’ ย้ำความมั่นคงอยู่เหนือประชานิยม ยืนยันพรรคยังมี DNA ‘ลุงตู่’ เตรียมเฟ้นผู้สมัครเลือดใหม่สู้ศึกเลือกตั้ง
.
วันที่ (21 ตุลาคม 2568) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการสีสันการเมือง แบบ เด้งเด้ง ทาง Youtube แนวหน้าออนไลน์ โดยเปิดเผยถึงจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติว่า นโยบายที่เป็นธงนำของพรรคก็คือการกำกับดูแลและเสริมสร้าง ‘ความมั่นคง’ ของชาติในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงด้านพลังงาน ความมั่นคงในการดำรงชีวิต ความมั่นคงในเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ความมั่นคงด้านเกษตรกรรม ไปจนถึงความมั่นคงในด้านการศึกษา พร้อมเน้นย้ำว่า ความมั่นคงมีความสำคัญและยั่งยืนมากกว่านโยบายประชานิยม
.
“จะมีประโยชน์อะไรถ้ามีประชานิยมแต่ไม่มีความมั่นคง แล้วประชานิยมจะช่วยให้ประเทศชาติยั่งยืนได้แค่ไหน?” นายพีระพันธุ์ตั้งคำถาม พร้อมได้ยกตัวอย่างความมั่นคงด้านพลังงานว่า “ช่วงที่ผมบริหารกระทรวงพลังงานตั้งแต่วันแรก ผมบอกกับทุกคนเลยว่าภารกิจของกระทรวงนี้เกี่ยวข้องกับประชาชนมาก แต่ที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้รู้สึกถึงความสำคัญของกระทรวงพลังงาน เพราะฉะนั้นกระทรวงพลังงานต้องกลับมามุ่งเน้นในเรื่องของประชาชน ไม่ใช่มุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจการลงทุน และในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาผมทำให้ประชาชนเห็นแล้วว่ากระทรวงพลังงานมีความสำคัญกับชีวิตของประชาชนแค่ไหน”
.
เกี่ยวกับแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติว่ายังคงเป็น DNA ของ ‘ลุงตู่’ หรือไม่นั้น นายพีระพันธุ์กล่าวว่า “ ทุกวันนี้พรรคก็ยังเป็น DNA ของ ‘ลุงตู่’ แต่เมื่อผมพูดถึง ‘ลุงตู่’ มาก ก็กล่าวหาว่าผมไปโหน ‘ลุงตู่’ แต่พอไม่พูด ก็กล่าวหาว่าผมลืม ‘ลุงตู่’ ไปแล้ว นี่เป็นตัวอย่างของคนที่หาเรื่อง ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนรักชาติบ้านเมือง คนตั้งใจทำงาน จุดนี้คือสิ่งที่ต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็น DNA ของลุงตู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติ และเป็นแนวทางของพรรคตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว”
.
ในประเด็นคลิปเสียงของอดีตนายกรัฐมนตรีนั้น นายพีระพันธุ์ได้ชี้แจงอีกครั้งว่า หลังจากเกิดเหตุคลิปเสียง ทางพรรคได้มีการประชุมหารือและมีความเห็นว่านายกรัฐมนตรีควรต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้มอบหมายให้ตนไปนำเรียนกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านขอเวลาพิจารณา ต่อมา กรรมการบริหารพรรคก็ได้มาหารือกับตนว่ามี สส.ของพรรคจำนวนมากไม่สบายใจ เนื่องจากไม่พร้อมที่จะเลือกตั้งครั้งต่อไปหากเกิดการยุบสภาขึ้น จึงได้มีการประชุมกับกลุ่ม สส. อีกครั้ง หลายท่านก็แจ้งว่าไม่พร้อมที่จะเลือกตั้ง หลังจากนั้น ก็มีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทางพรรคจึงได้หารืออีกครั้งว่า เมื่อมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว และหากศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ผิด แต่พรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่าท่านผิด ก็อาจจะมีปัญหาได้ ซึ่งทุกคนในพรรคก็เห็นตรงกัน
.
ส่วนเรื่องของการเสนอชื่อตนไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น ตนเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองอื่นย่อมเป็นไปไม่ได้ คนที่โยงคือคนที่คิดไปเอง และถึงแม้จะมีข้อเสนอนี้ ตนก็ไม่รับ เพราะไม่ถูกต้องตามวิถีทางทางการเมือง และตนจะไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง
.
“เหตุผลที่มีการโจมตีผมมาตลอด เพราะมีเบื้องหลังคือมาจากการที่ผมต่อสู้ในเรื่องของราคาพลังงาน ผมทำในสิ่งที่ต้องทำ และทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ การเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองของผม ไม่ใช่เพราะผมอยากเป็นนักการเมือง ผมลาออกจากผู้พิพากษาเพื่อมาทำงานการเมือง ไม่ได้มาเล่นการเมือง” นายพีระพันธุ์กล่าว
.
นายพีระพันธุ์ยังตอบคำถามเกี่ยวกับการแยกตัวออกไปของกลุ่มการเมืองในพรรคว่า ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเข้าใจ ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกัน ตนเคารพในความคิดของทุกคน ทุกคนมีสิทธิตัดสินใจอนาคตของตนเอง ทุกคนมีแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขา ซึ่งในตอนนี้ตนก็รู้สึกสบายใจเพราะสามารถบริหารจัดการพรรคได้อย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น และกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งถัดไป
.
“พรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ระหว่างเตรียมคนอยู่ ซึ่งผมพูดตรง ๆ เลยว่า ผมอยากได้คนใหม่ คนที่ไม่ใช่นักการเมือง และเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อชาวบ้าน เพื่อประชาชน ในทุก ๆ ครั้งของการสำรวจมีคนไม่ตัดสินใจเยอะที่สุด ทำไมคนไม่ตัดสินใจ เพราะว่าคนเบื่อการเมือง คนเบื่อนักการเมืองเก่า ๆ คนอยากได้นักการเมืองอีกแบบหนึ่ง ซึ่งผมพร้อมที่จะเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้เล่นการเมืองแบบเก่า ๆ แต่ทั้งหมดอยู่ที่ประชาชน ถ้าประชาชนต้องการเห็นพรรคการเมืองที่มาทำงาน ก็สนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติ
.
ทุกช่วงของการเมืองก็มีการดูด สส. ดูดนักการเมืองอยู่แล้ว นี่คือสิ่งที่ประชาชนเบื่อ และบ่อนทำลายบ้านเมือง ผมอยากตั้งคำถามถึงทุกคนว่า ทุกวันนี้เงินหาไม่ได้ง่าย ๆ แต่ทำไมการเมืองเงินท่วมแบบนี้ เงินในการเมืองหามาจากไหน เงินมันขาว มันเทา มันดำ ผมไม่ทราบ ทำไมเงินมันท่วมพรรคการเมือง ในขณะที่ประชาชนกำลังจะอดตายอยู่แล้ว พวกผมได้แค่นำเสนอ แต่คนตัดสินว่าจะให้ประเทศนี้เป็นอย่างไร คือพี่น้องประชาชนเอง” นายพีระพันธุ์กล่าว
.
สำหรับประเด็นการสนับสนุนจาก ‘ด้อมพีระพันธุ์’ นั้น นายพีระพันธุ์เปิดเผยว่า “เรียนด้วยความสัตย์จริงนะครับ คนที่มาเชียร์ มาสนับสนุนผม เขามาเองโดยธรรมชาติ ผมไม่เคยไปวางระบบแบบนี้ ทุกคนก็ทราบดีว่าผมไม่ได้ถนัดเรื่องสื่อ นาน ๆ ทีกลุ่มนี้ก็ขอโอกาสพบผม ซึ่งเมื่อผมไปพบ ผมก็บอกทุกครั้งว่า จะเชียร์ผมก็เชียร์ แต่อย่าไปโจมตี ว่าร้ายคนอื่น ถ้าเชียร์ผม สนับสนุนผม ก็อยากให้เป็นแบบผม ผมพูดแต่งานของผม ผมไม่เคยพูดถึงงานคนอื่น ถ้าจะเชียร์ผมก็ขอให้เชียร์ในงานที่ผมทำ ใครจะว่าร้ายก็ต้องปล่อยเขา เพราะมันไม่จริง เมื่อมันไม่จริงเราจะไปนั่งเถียงเขาทำไม ถ้าเขาคิดร้ายกับเรา พูดไปเขาก็ไม่เชื่อ ไม่มีประโยชน์”