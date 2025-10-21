“วันนอร์” เผยเขมรขอ IPU เป็นคนกลางเคลียร์ไทย ชี้ท่าทีอ่อนลงหลังโลกเห็นว่ากัมพูชากล่าวหาไทยเกินจริง

ปธ.รัฐสภา เผยกัมพูชาขอให้เลขาฯ IPU เป็นคนกลางเปิดโต๊ะพูดคุย หวังคลี่คลายปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา ชี้ท่าทีเขมรอ่อนลง หลังข้อเท็จจริงปรากฏต่อสังคมโลก ยอมรับสิ่งที่กล่าวหาไทย เกินจริง” ยัน พร้อมพูดคุยเฉพาะในกรอบนิติบัญญัติ
เมื่อวันที่ (21 ต.ค. 2568) ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ได้มีการหารือกับนายมาร์ติน จุนกอง เลขาธิการ IPU ซึ่งนายมาร์ติน ระบุว่าก่อนที่เราจะเข้าพบทางกัมพูชาได้เข้าพบมาก่อนแล้ว โดยระบุว่าให้นายมาร์ตินเป็นคนกลาง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ไทยและกัมพูชา ทางนายมาร์ตินรับปากและขอความเห็นจากผู้แทนไทย ซึ่งตนไม่ได้ขัดข้องแต่ขอคุยในกรอบนิติบัญญัติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการสร้างสันติภาพและมนุษยธรรม ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ส่วนเรื่องความมั่นคงและการบริหารชายแดน รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่และเป็นไปในแนวทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการประชุม JBC หรือการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งมีประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนเข้าร่วมด้วย ซึ่งตนได้รับรายงานจากกระทรวงต่างประเทศว่าทิศทางเป็นไปในแนวทางที่ดี เพราะเราถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน การที่เพื่อนบ้านมีปัญหาเราต้องช่วยกันพูดเจรจา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสุข ไม่ต้องไปหวาดระแวง
เมื่อถามถึงการประชุมครั้งนี้ ท่าทีของประเทศกัมพูชาดูอ่อนลงหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่ามีท่าทีอ่อนลง เพราะในหลายประเด็น กัมพูชาเผชิญการตอบความจริงที่ปรากฏว่าสิ่งที่เคยกล่าวหาประเทศไทยไม่เป็นความจริงเมื่อเราได้ชี้แจงข้อเท็จจริงสังคมโลกประจักษ์ความจริงว่าสิ่งที่กัมพูชาพูดนั้นไกลต่อความจริง สิ่งที่ไทยผู้นั้นตรงกับความจริงมากกว่า เมื่อกัมพูชาเห็นว่าสภาพของตัวเองเสียเปรียบในสังคมโลกก็อยากจะมาคุยเพื่อหาทางลงที่ดีที่สุด ซึ่งเราก็ยินดีเพราะชายแดนติดต่อกันมีปัญหาเราไม่สามารถย้าย ประเทศใดประเทศหนึ่งออกได้ จึงมองว่าหากคุยกันแล้วเกิดความสงบสุขจะเป็นเรื่องที่ดี
เมื่อถามถึงความยอมรับประเทศไทยจากประเทศอื่นในสมาคมโลกเป็นอย่างไรบ้าง นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ในการประชุมทุกครั้งประเทศต่างๆได้แสดงความเป็นมิตรกับประเทศไทยมาก เพราะผู้นำรัฐสภาของแต่ละประเทศทุกคนบอกว่าเคยไปเมืองไทย และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคนไทยพวกเขาคงไม่ทิ้งและสนับสนุนประเทศไทย ในวันนี้จะมีการประชุมเพื่อหัวข้อสำคัญซึ่งเป็นเรื่องด่วนที่จะพิจารณาในที่ประชุมใหญ่เพียงเรื่องเดียว เราได้เสนอเรื่องของสแกมเมอร์ เท่าที่คุยส่วนใหญ่ต่างประเทศก็ยินดีและเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญหลายประเทศเดือดร้อน