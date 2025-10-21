184 เสียงสภาผ่านม.3 ตีตกนิรโทษมีเงื่อนไข 112 เยาวชน "เต้น" ชี้กมธ.มีช่อง ปชน.โวยเลี่ยงบาลีสร้างสันติสุขไม่ได้

มติสภาฯ 184 เสียง ผ่านม.3 ปิดช่องนิรโทษกรรม เยาวชน - ผู้ต้องคดีม.112 แบบมีเงื่อนไข หลัง “ณัฐวุฒิ” แจงกมธ.เปิดช่องเด็กต่ำกว่า18 ปี ยื่นขอนิรโทษกรรมได้ “ทนายแจม” โวยเลี่ยงบาลีเชื่อกม.นี้สร้างสันติสุขไม่ได้
วันนี้ (21ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาฯ ซึ่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ... ในวาระสอง หลังจากที่พักการประชุมไปประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากมีข้อเห็นแย้งระหว่างกรรมาธิการ ในร่างมาตรา 3 ว่าด้วยเงื่อนไขของการไม่ได้รับนิรโทษกรรมในบางคดี แต่กมธ.เสียงข้างน้อย ได้สงวนความเห็นให้ปรับเนื้อหาเพิ่มการนิรโทษกรรมให้กับคดีมาตรา 112 ในส่วนเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี แบบมีเงื่อนไข
หลังจากการหารือแล้วเสร็จ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประธานกมธ. ได้แจ้งว่า ที่ประชุมมีข้อยุติว่า ร่างมาตรา 3 นั้นจะเป็นไปตามที่กมธ.เสียงข้างมากเสนอ เพราะมีการปรับแก้เนื้อหาในมาตรา 9/1 แล้ว คือ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ทำผิดตามฐานความผิดในกฎหมายนี้ หากต้องการจะขอเข้ากระบวนการ ให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้ ดังนั้นเชื่อว่าสภาจะเห็นชอบ
แต่น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน ฐานะกมธ.เสียงข้างน้อย ยังยืนยันการปรับแก้เนื้อหาที่เพิ่มการนิรโทษกรรมให้เยาวเชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะเชื่อว่าไม่ขัดต่อหลักการ อีกทั้งการกำหนดประเด็นเยาวชนไม่จำเป็นต้องดูรายละเอียดขนาด ว่าการถูกดำเนินคดีอยู่ในขั้นตอนใด จากที่กมธ.พิจารณาคดีปิดสนามบิน คืนสิทธิล้มละลาย ระงับค่าเสียหายหรือการกระทำของผู้ใหญ่ที่หนักกว่ามาก ไม่ต้องถกเงื่อนไขต่างๆ
“รู้สึกผิดหวังว่าต้องหาทางออกแบบอ้อมๆ เลียบๆ เคียงๆ และไม่ได้ถามด้วยซ้ำว่าคนที่ได้รับประโยชน์ต้องการอะไรกันแน่ แม้โหวตวันนี้จะไม่ชนะ แต่ฝากที่ประชุมว่า พ.ร.บ.นี้ สร้างเสริมสันติสุขไม่ได้ หากมองคนอีกกลุ่มเป็นคนตรงข้าม หาวิธีเลี่ยงบาลี นิรโทษกรรมกับเยาวชน” น.ส.ศศินันท์ อภิปราย
จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติตัดสินเสียงข้างมาก184 เสียง เห็นด้วยกับกมธ.เสียงข้างมาก ขณะที่ 133 เสียงเห็นด้วยกับกมธ.เสียงข้างน้อย
จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาในรายละเอียดของมาตราต่อไป