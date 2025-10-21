รัฐบาลแจงผลหารือนายกฯ-ทูตสหรัฐ ย้ำ 4 จุดยืนต่อเขมร พร้อมขยายความร่วมมือปราบสแกมเมอร์

โฆษกรัฐบาล เปิด เผยถึงผลการหารือระหว่างนายกฯ และเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ยืนยันจุดยืนไทย 4 ข้อต่อกัมพูชา พร้อมขยายความร่วมมือปราบสแกมเมอร์ร่วมกับสหรัฐฯ
วันนี้ (วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568) เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์เเถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวถึงผลการหารือระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (The Honorable Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงบทบาทของสหรัฐฯ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ต่อการเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชาในการประชุม GBC และ JBC โดยไทยยืนยันความชัดเจนตามจุดยืน 4 ข้อที่ได้เสนอกัมพูชา พร้อมย้ำให้ฝ่ายกัมพูชาดำเนินการด้วยความจริงใจ เพื่อให้การเจรจาเป็นไปอย่างจริงจัง เกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรียังได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลเครือข่ายแสกมเมอร์กับสหรัฐฯ เพื่อให้การดำเนินการปราบปรามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ทั้งนี้ ได้มีการนัดหมายกันว่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน จะมีคณะผู้แทนจากสหรัฐฯ เดินทางมาหารือเรื่องสแกมเมอร์กับนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม