นายกฯยันสอบ "ปรินซ์กรุ๊ป" ทุกเบาะแส สั่ง "วรภัค" แจงเอี่ยวสแกมเมอร์ อุบถอนสัญชาติ "เบนจามิน"

"อนุทิน" ยันตรวจสอบ ‘ปรินซ์กรุ๊ป‘ ทุกเบาะแส พร้อมสั่ง ’วรภัค‘ ชี้แจง หลังมีปมเอี่ยวสแกมเมอร์ บอกถอนสัญชาติคนเกี่ยวข้องมีหลายคน อุบตอบ "เบนจามิน" ร่วมด้วย
วันนี้ (21ต.ค.) เมื่อเวลา 12.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ตนได้แจ้งในที่ประชุมให้ถือว่าเรื่องสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อถามว่าหลายประเทศให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (ปรินซ์ กรุ๊ป) นายกฯ กล่าวว่า เราก็ตรวจสอบ มีเบาะแสตรงไหนเข้ามาก็ตรวจสอบ วันนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้ามาพบได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือการไล่ตรวจจับสแกมเมอร์ ภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจ APEC สมัยที่ 32 ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันเรื่องสแกมเมอร์ด้วยกัน
เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลังหรือไม่ ภายหลังมีการเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ นายกฯ กล่าวว่า ตนให้นายวรภัค ทำเรื่องชี้แจงมา เพราะมันมีข่าวแบบนี้ ซึ่งนายวรภัคเองบอกว่าจะชี้แจงในเฟซบุ๊กส่วนตัว รวมถึงแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ตนจึงให้ทำเรื่องชี้แจงมาที่ตนให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
เมื่อถามอีกว่าที่มีกระแสข่าวว่านายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การคลัง ตั้งนายวรภัค เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน แกะรอยหาความเชื่อมโยงถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มวิชาชีพ หรือเครือข่ายเงินทุนสีเทา นายกฯ กล่าวว่า ไม่มี เวลาบอกว่าไม่มีก็ช่วยรายงานข่าวด้วย เพราะมันไม่เคยมีคณะกรรมการชุดนี้ โดยตนเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แต่ละส่วนก็จะมีคนทำงาน เช่น นายเอกนิติ ดูด้านการเงิน ส่วนเรื่องการสืบสวนสอบสวน เป็นรมว.ยุติธรรม
เมื่อถามอีกว่ากังวลหรือไม่มีการเชื่อมโยงคนในครม.หลายท่าน จะกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า“ ถ้าคนไหนทำผิด เราก็ดำเนินการตามนั้น
เมื่อถามถึงกรณีให้กรมการปกครองพิจารณาการถอนสัญชาติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ ใช่นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มีหลายคน เมื่อถามย้ำว่าบอกตัวเลขได้หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เดี๋ยวดำเนินการแล้วก็จะรู้เองว่ามีกี่รายชื่อเป็นใครบ้าง
เมื่อถามว่าจะหารือเจาะจงตรวจสอบไปที่รายชื่อในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (ปรินซ์ กรุ๊ป)ที่ต่างประเทศพยายามตรวจสอบหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เราตรวจสอบทุกราย
เมื่อถามถึงกรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาเปิดเผยว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยได้รับรายงานหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานเลย