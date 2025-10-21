"อนุทิน" ลั่น 4 เงื่อนไขต้องบรรลุ หลังเขมรประกาศพร้อมลงนามสันติภาพ ถกJBCคืบหน้าเรื่อยๆ

นายกฯ ย้ำเงื่อนไข 4 ข้อต้องบรรลุ หลังกัมพูชาประกาศพร้อมลงนามสันติภาพ บอกประชุมJBC แนวโน้มคืบหน้าต่างเรื่อยๆ
วันนี้ (21ต.ค.) เมื่อเวลา 12.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 21-22 ต.ค. ที่จ.จันทบุรี ได้รับรายงานการประชุมหรือยังว่า ได้รับรายงานแล้ว แนวโน้มคืบหน้าไปได้เรื่อยๆ
เมื่อถามว่ากัมพูชาระบุพร้อมจะลงนามสันติภาพกับไทย ที่มาเลเซีย นายกฯ กล่าวว่า ในส่วนของไทยเราก็มีประเด็นที่เราได้แจ้งไปแล้วคือสิ่งที่เราต้องบรรลุเงื่อนไข 4 ข้อ