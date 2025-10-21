“ปกรณ์”ขอบคุณ 2 รมต.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วอนคมนาคมเร่งซ่อมสะพานบ้านห้วยโป่ง ผลักดันเปิดเที่ยวบินพาณิชย์สู่แม่ฮ่องสอน

วันนี้( 21 ต.ค.)ที่อาคารรัฐสภา นายปกรณ์ จีนาคำ สส.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พรรคกล้าธรรม(กธ.)กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยกล่าวขอบคุณ นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและดูแลเยียวยาประชาชนอย่างต่อเนื่อง
นายปกรณ์กล่าวต่อว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ ปัญหาความเดือดร้อน 2 ประเด็นสำคัญ ประเด็นแรก ขอให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการ ซ่อมแซมสะพานบ้านห้วยโป่ง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่างถนนสายหลักหมายเลข 108 และ 1095 ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมา ส่งผลให้การสัญจรและขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก
ส่วนประเด็นที่สอง ขอให้รัฐบาลพิจารณา ผลักดันให้มีสายการบินพาณิชย์กลับมาเปิดให้บริการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกครั้ง โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอปาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง