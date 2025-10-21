เปิดกรุ ‘ปัญญา อุดชาชน’ หลังพ้นตุลาการศาล รธน.มีทรัพย์สิน 24 ล้าน ไม่มีหนี้

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน ‘ปัญญา อุดชาชน’ พ้นตุลาการศาลรธน.รวย 24 ล้าน ไม่มีหนี้
วันนี้ (21 ต.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน นายปัญญา อุดชาชน กรณีพ้นจากตำแหน่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2568 แจ้งสถานะสมรสกับนางวิจิตรา อุดชาชน ทั้งคู่มีทรัพย์สินรวมกัน 24,244,845 บาท ไม่มีหนี้สิน
โดยนายปัญญา แจ้งมีทรัพย์สินเป็นเงินฝาก 3 บัญชี จำนวน 5,581,480 บาท เงินลงทุน 2,894,215 บาท ที่ดินจำนวน 8 แปลงในจังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานครและอุดรธานี รวมมูลค่า 11,954,550 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้าน เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 3 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่นๆ คือกรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวน 2 ฉบับรวมมูลค่า 454,600 บาท
นอกจากนี้ยังแจ้งมีรายได้ประจำ 2,183,040 บาทต่อปี แบ่งเป็นเงินเดือน 983,040 บาท ค่ารับรองเหมาจ่าย 600,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 600,000 บาท ส่วนรายจ่ายอยู่ที่ 1,277,888 บาทต่อปี โดยเป็นค่าอุปโภคบริโภค 1 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 217,888 บาท และค่าอุปการะมารดา 60,000 บาท
ส่วนนางวิจิตรา แจ้งมีทรัพย์สินเป็นยานพาหนะ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน มูลค่า 360,000 บาท.