“กฤดิทัช”วอน เร่งสร้างสะพานข้ามลำห้วยวังทองใหม่ หลังพังซ้ำ 3 ครั้ง ชาวบ้าน-เกษตรกร เดือดร้อนหนัก

วันนี้( 21 ต.ค.)นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม (กธ.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ 8 และหมู่ 11 บ้านโคกล่าม ตำบลบอระบือ อำเภอบอระบือ จังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับสะพานข้ามลำห้วยวังทอง ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมระหว่างตำบลบอระบือกับตำบลบ่อใหญ่
นายกฤดิทัช กล่าวว่า สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แต่ปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก โดยที่ผ่านมามีการก่อสร้างมาแล้วถึง 3 ครั้ง ใช้งบประมาณแต่ละครั้งกว่า 1 ล้านบาท แต่สะพานกลับพังเสียหายทุกครั้ง จนกลายเป็นปัญหาสะสมมาหลายปี
“พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะไม่สามารถขนย้ายผลผลิตและเดินทางระหว่างสองตำบลได้สะดวก จึงอยากได้สะพานที่ได้มาตรฐาน แข็งแรง และปลอดภัยถาวร” นายกฤดิทัชกล่าว
ทั้งนี้ นายกฤดิทัช ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยวังทองแห่งนี้ใหม่ให้ได้มาตรฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุด