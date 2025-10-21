“ศุภณัฐ” โวย ‘ซิโน-ไทย’ แจ้งเอาผิดหมิ่นประมาทหวังปิดปาก ยันแชร์ข้อมูลสาธารณะ ไม่ได้กล่าวหาบริษัทสแกมเมอร์

“ศุภณัฐ” ยันแชร์ข้อมูลสาธารณะ ไม่ได้กล่าวหาบริษัทสแกมเมอร์ จวก ‘ซิโน-ไทย’ แจ้งเอาผิดหมิ่นประมาทแค่ต้องการปิดปาก
นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชนทุกข่าวถึงกรณีที่ บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นยื่นฟ้องตน และ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากการโพสต์ข้อความที่เชื่อมโยงว่า บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในอาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ว่า ตนรับทราบจากข่าวที่มีการนำเสนอ แต่รายละเอียดการแจ้งความยังไม่ทราบ
ส่วนจะมีการนำเดินการอย่างไรต่อหรือไม่นั้น นาย ศุภณัฐ กล่าวว่า คงต้องดูรายละเอียดก่อน แต่เราไม่ได้มีความตั้งใจในการไปหมิ่นประมาท เป็นการแชร์แค่ว่าบริษัทหนึ่งตั้งอยู่ที่อาคารซิโน-ไทย แค่นั้น ส่วนจะเป็นบริษัทสแกมเมอร์หรือไม่ตนก็ไม่ได้ระบุในโพสต์แต่มีการไปคาดเดากันต่อ
เมื่อถามว่าข้อมูลที่เปิดเผยได้มาจากไหน นาย ศุภณัฐ กล่าวว่า เป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโดยทั่วไปอยู่แล้วทุกบริษัทที่จดแจ้งในประเทศไทยต้องแจ้งข้อมูลที่ตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทถือเป็นข้อมูลทั่วไปที่มีการนำเสนอ
เมื่อถามว่าการที่บริษัทซิโน-ไทย ฟ้องนั้นถือเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่ นายศุภณัฐ กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าเป็นการเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทซิโนไทด้วยซ้ำ เพราะเป็นการตั้งข้อสังเกตุว่าควรยกเลิกสัญญากับบริษัทนี้หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวที่โยงให้มีเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ เพื่อความไม่เสื่อมเสีย จึงออกมาเรียกร้องให้เกิดการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทเสียด้วยซ้ำ ในข้อมูลที่ตนโพสต์เป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้ว ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ส่วนตัวมองว่าเป็นการฟ้องปิดปาก
เมื่อถามว่าการฟ้องในครั้งนี้จะมีกระแสตีกลับไปยังบริษัทซิโนไท หรือไม่ นายศุภณัฐ กล่าวว่า สังคมค่อนข้างวิพากษ์วิจารณ์บริษัทค่อนข้างเยอะ ว่าไม่ควรมีการแจ้งความ หากจะแจ้งควรแจ้งความผู้ที่ให้ข้อมูลโดยตรงคือบริษัทที่เช่าตึก
เมื่อถามว่ามีข้อมูลพร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาลหรือไม่ นายศุภนัฐ กล่าวว่า เราพร้อมอยู่แล้ว แต่ตอนนี้เข้าใจว่ายังอยู่ในขั้นของการแจ้งความ ซึ่งเรื่องอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้
เมื่อถามถึงข้อมูลที่มีบริษัทมีความเชื่อมโยงเลยหรือไม่ นายศุภณัฐ กล่าวว่า มีหลายข้อสังเกตุที่ตนตั้งประเด็นไปแล้ว บริษัทใหญ่ต่างประเทศเองก็มีการระบุว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทเครือข่าย ทางสื่อเองก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ในปัจจุบันอาจไม่เกี่ยวข้องกันแล้ว ถ้าทางบริษัทชี้แจงได้ก็ดีว่าในอดีตมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
เมื่อถามว่าจะมีการใช้กลไกสภาในการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือไม่โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศุภณัฐ กล่าวว่า ไม่อยากให้มองว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องเจาะจงกับนายกฯ แต่หากมีรายละเอียดที่จำเป็นต้องใช้คงต้องเรียกมา ท่านอื่นก็สามรถมาชี้แจงได้ หากทางนายกฯมาชี้แจงคงเป็นขั้นนโยบายว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน รัฐบาลได้พยายามเต็มที่แล้วหรือไม่
“รัฐบาลควรตรวจสอบอย่างเข้มข้น ไม่ใช่แค่ตัวบริษัทเท่านั้น ต้องตรวจสอบกรรมการ ผู้ถือหุ้น ทั้งคนเก่าและคนปัจจุบัน หรือธุรกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การธุรกิจนี้ได้รายได้มาจากไหน มาจากใคร และมีรายจ่ายอย่างไรบ้าง“
เมื่อถามว่าจะเดินหน้าต่อหรือไม่เพราะสส.ของพรรคประชาชนเองก็ถูกบริษัทเอกชนฟ้องปิดปากหลายกรณี นายศุภณัฐ กล่าวว่า คงต้องเดินหน้าต่อ เพราะถ้ามองว่าเป็นการฟ้องปิดปากเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว เรื่องหมิ่นประมาทก็คือหมิ่นประมาท ต้องดูในรายเอียด เราพยายามนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้ได้มากที่สุด