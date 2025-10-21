พปชร.เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง ประเดิมชู 3 นโยบาย เบี้ยผู้สูงอายุขั้นบันได-มารดาประชารัฐ-จบ ป.ตรีทุกคน

พปชร.ขยับ ประเดิม 3 นโยบาย เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งปี 2569 “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได-มารดาประชารัฐ-จบ ป.ตรี ทุกคน” เพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชน เผย กก.บห.พรรค กำลังพิจารณา จ่อออกนโยบายเพื่อปากท้องประชาชนเพิ่ม
วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ที่พรรคพลังประชารัฐ นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงความพร้อมและนโยบายการหาเสียงของพรรคว่า พรรคพลังประชารัฐ นโยบายเดิมที่ประชาชนสนใจ โดยเฉพาะนโยบายผู้สูงวัย ที่บอกว่าอายุ 60-70-80 ปี จะได้เบี้ยผู้สูงอายุ 3,000-4,000-5,000 บาท เป็นขั้นบันได ตรงนี้ผมเคยลงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ผมดูแลรับผิดชอบอยู่ ก็ได้รับเสียงตอบรับจากผู้สูงวัยค่อนข้างมาก
นายสุรเดช กล่าวต่อว่า ส่วนนโยบายที่สอง คือ นโยบายสำหรับคุณผู้หญิงซึ่งเป็นนโยบายมารดาประชารัฐ ที่คุณผู้หญิงทั่วไปสนใจ เพราะมันเกี่ยวกับคนทั่วไปเวลาแต่งงาน มีลูก ตั้งครรภ์ขึ้นมา พปชร.จะมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือคนที่ตั้งครรภ์ ระยะเวลา 9 เดือน เดือนละ 3,000 ก็ 27,000 บาท นอกจากนั้นยังช่วยค่าทำคลอดอีก 10,000 บาท หลังจากคลอดแล้ว เด็กรัฐยังดูแลต่อเนื่องไปเลย เป็นเวลา 6 ปี เดือนละ 2,000 ฉะนั้น 12 คูณ 2 ก็ 24 แล้วคูณด้วย 6 นโยบายนี้เป็นการช่วยให้ประเทศชาติเราจะมีประชากรเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่ประเทศไทยเราประชากร น้อยลงๆ เพราะคนรุ่นหนุ่ม-สาว ไม่อยากมีลูก เราต้องการเพิ่มประชากรให้มีลูกมากกว่านี้ในอนาคต
“นโยบายที่สาม เราต้องการสนับสนุนให้ทุกคนจบปริญญาตรีไม่ใช่จบมัธยม ซึ่งนโยบายนี้ผมได้ลงพื้นที่และประชาสัมพันธ์กันไปบ้างแล้ว ส่วนนโยบายอื่นจะมีทยอยออกมาอีกมาก แต่ต้องรอนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งท่านเป็นประธานวางนโยบายด้านเศรษฐกิจ ซึ่งผมก็เป็นประธานร่วมกับท่านเพื่อวางนโยบาย ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้าง” นายสุรเดช กล่าว.