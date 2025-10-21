คปท.บุกจันทบุรี ต้านประชุม JBC ไทย–กัมพูชา ร้องยกเลิก MOU 43–44

กลุ่ม คปท.รวมตัวหน้าโรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จันทบุรี คดค้านประชุม JBC ไทย–กัมพูชา เรียกร้องยกเลิก MOU43–MOU44
วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ได้รวมตัวหน้าทางเข้าโรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อคัดค้าน การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC) ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 21–22 ตุลาคม โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลไทยกเลิก MOU43 และ MOU44 ที่ใช้เป็น "กรอบเจรจาเรื่องพรมแดนระหว่างสองประเทศ"
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จันทบุรี พร้อมกำลัง 2 กองร้อย วางกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้าโรงแรมอย่างเข้มงวด โดยอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีบัตรเจ้าหน้าที่หรือสื่อมวลชนเท่านั้นที่สามารถเข้าไปภายในได้ ขณะที่กลุ่ม คปท. ปักหลักชุมนุมบริเวณด้านหลังโรงแรม พร้อมถือป้ายแสดงจุดยืนต่อต้านการประชุม
สำหรับกำหนดการประชุมวันนี้ เริ่มเวลา 09.00 น. ด้วยการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างประธาน JBC ของทั้งสองฝ่าย จากนั้นจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 09.30 น. และการประชุมเต็มคณะในเวลา 11.00 น. ก่อนจะมีงานเลี้ยงรับรองในช่วงค่ำ
คณะผู้แทนฝ่ายไทย นำโดยนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ประธานกรรมาธิการฯ ฝ่ายไทย ร่วมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สภาความมั่นคงแห่งชาติ เหล่าทัพ และหน่วยงานด้านแผนที่ ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายลัม เซีย รัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการแห่งรัฐว่าด้วยกิจการชายแดน พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมกว่า 60 คน เข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เผยว่า การชุมนุมของ คปท.เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ขณะฝ่ายความมั่นคงยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดการประชุม JBC ครั้งนี้