“ร.อ.ธรรมนัส” ลงพื้นที่น่าน เร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกิ หนุนเกษตร-บรรเทาน้ำท่วม

“รองฯธรรมนัส ” ตรวจติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดน่าน เดินหน้าเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกิ หวังเพิ่มประสิทธิภาพชลประทาน ช่วยชาวบ้านกว่า 6,000 ครัวเรือน พร้อมต่อยอดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและท่องเที่ยว
วันนี้ (20 ตุลาคม 2568) ที่จังหวัดน่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ โดยมี นายวรพจน์ เพชรนรชาติ รองอธิบดีกรมชลประทาน, นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2, นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่, นายมีชัย ปฏิยุทธ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและบรรยายสรุปแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมืองน่าน
สำหรับจังหวัดน่าน มีพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 122,460 ไร่ มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการรวม 36 โครงการ ครอบคลุมโครงการระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว
หนึ่งในโครงการสำคัญคือ “อ่างเก็บน้ำน้ำกิ” ตั้งอยู่บ้านวังผาง หมู่ที่ 2 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว ความจุกักเก็บกว่า 52 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อและคลองส่งน้ำรวมยาว 88 กิโลเมตร มีกำหนดก่อสร้างปี 2567–2573 เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานกว่า 35,558 ไร่ ครอบคลุม 8 ตำบล และช่วยเหลือประชาชนกว่า 6,300 ครัวเรือน
โครงการนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายน้ำและพื้นที่ราบลุ่มริมลำน้ำน่าน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างรายได้เสริมให้ประชาชน พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต