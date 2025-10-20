ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ส่งเสริมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อม นายธีรเมธเทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอพยุหะคีรี เดินทางมายังชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เพื่อร่วมร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2568 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
โดยมี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และนางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานการดำเนินงานของเทศบาลและชมรมผู้สูงอายุฯ โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวทักทายและพูดคุยกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ พร้อมรับชมการแสดงของชมรมผู้สูงอายุ
หลังจากนั้นนางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประธานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี2568 เปิดวาระการประชุมแจ้งเพื่อทราบ เรื่องสิทธิ์สวัสดิการ ผลประโยชน์ของสมาชิกชมรม เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568
สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินงาน ด้านสังคมและผู้สูงอายุของ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
และในปีนี้ได้จัด กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนทรัพย์ในการขับเคลื่อน และพัฒนา ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โดยได้กราบอาราธนาพระครูนิรันดร์ กิตติวงศ์ เจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เจ้าอาวาสวัดบ้านบน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อรับพิจารณาผ้าป่า ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักและนางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งร่วมถวายต้นผ้าป่ารวมทั้งเงินทำบุญ และร่วมฟังธรรมจาก พระครูนิรันดร์ กิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านบน
ในการนี้ ร.ต.ตวิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และนางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ในนาม บริษัทจ่าวิรัชฟู้ดและครอบครัว นําเงินส่วนตัวสมทบกองผ้าป่าจํานวนเงิน 200,000(สองแสนบาท)
คุณทรรศนีย์ ทานอุทิศ สมทบ 20,000(สองหมื่นบาท) ร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ และข้าราชการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งยอดรวมผ้าป่าครั้งนี้ได้เงิน 256,056 (สองแสนห้าหมื่นหกพันห้าสิบหกบาท)
พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke) โดยแพทย์หญิง ณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลอุทัยธานี และกิจกรรมไฮไลท์ของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้คือ การร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของนางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ แสดงความยินดีและร่วมอวยพรวันเกิด พร้อมทั้งชมการแสดงชุดพิเศษ จากเจ้าหน้าที่เทศบาลฯและชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และร่วมรำวงสร้างสีสัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งหลังจากปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และนางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี ตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ในนาม บริษัทจ่าวิรัชฟู้ด ได้ใช้เงินส่วนตัว มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯและพนักงานเทศบาล เพื่อแสดงน้ำใจและขอบคุณ ที่มาร่วมงานประชุมฯและร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก