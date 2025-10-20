ลับ! "อนุทิน" ประเดิมถกคณะปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ห้ามพกมือถือร่วมประชุม

ลับ..! นายกฯ นั่ง ปธ.ถกคณะปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ห้ามนำโทรศัพท์เข้าห้องประชุม พร้อมห้ามสื่อเข้ารับฟัง
วันนี้ (20ต.ค.) ที่ทำเนียบฯ เวลา 15.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2568 ที่ตึกสันติไมตรีหลังใน โดยการประชุมดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ แจ้งไม่อนุญาตให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พร้อมทีมงานทุกคนนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องประชุม โดยให้นำไปใส่ซอง ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ ที่หน้าห้อง ประชุมและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าฟัง ช่วงที่นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุม
ทั้งนี้มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่าให้ ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมนำโทรศัพท์ใส่ซองไปฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องทั้งหมดด้วย