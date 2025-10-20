พลังงานรับลูก Quick big win ดันโซลาร์เซลล์ภาคปชช. รอถกลดค่าไฟม.ค.69 ยันไม่สูงกว่ารอบนี้

รมว.พลังงาน เผย เร่งอนุมัติแผนตามนโยบาย Quick big win เดินหน้าโซลาร์เซลล์ภาคปชช. ลดค่าไฟรอบม.ค.69 รอพิจารณาโครงสร้าง แต่ยืนยันไม่สูงกว่ารอบนี้แน่นอน
วันนี้ (20ต.ค.) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงการลดราคาพลังงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ว่า ลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 50 สตางค์ และกลุ่มเบนซิน 30 สตางค์ ส่วนวันนี้ก็มีการอนุมัติแผนต่างๆตามนโยบาย Quick big win เช่น โซลาร์เซลล์ภาคประชาชน มี 3 สีโครงการ คือโซลาร์เซลล์เพื่อชุมชน โซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรกร แล้วก็มีการติดตั้ง โซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือน ที่สามารถนำค่าติดตั้ง 200,000 บาท ไปลดหย่อนภาษีได้ โดยวันนี้อนุมัติในหลักการไปแล้ว ก็จะมีการนำเข้าสู่บอร์ด กพช.ในสัปดาห์หน้า
เมื่อถามว่าค่าไฟจะมีการลดลงอีกหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า เรื่องค่าไฟจะลดเป็นรอบ ลดรอบปัจจุบันไปถึงเดือนธันวาคม ส่วนหลังจากมกราคมก็จะดูโครงสร้าง จะดูให้ดีที่สุด แต่ที่รับปากได้ คือจะไม่สูงไปกว่ารอบนี้แน่นอน