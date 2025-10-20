ชป. เดินหน้า “คืนคลองใส” เร่งกำจัดผักตบ–วัชพืชทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำรับมือฤดูแล้ง

กรมชลฯเร่งปฏิบัติการ “คืนคลองใส” กำจัดผักตบชวาและวัชพืชทั่วประเทศ ตามนโยบาย ร.อ.ธรรมนัส เพื่อเปิดทางระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขัง เตรียมแผนส่งน้ำอุปโภค–บริโภคและเกษตร รองรับฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เดินหน้าปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง และเตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้แก่ประชาชน ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตร รองรับฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้
อาทิสำนักงานชลประทานที่ 8 อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง บริเวณ อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว และบริเวณประตูระบายน้ำบ้านปรางค์ คลองธรรมชาติลำพระเพลิง บ้านบุโกรก ตำบลนกออก และ คลองธรรมชาติลำสำลาย บ้านศรีษะกระบือ ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้บริเวณ คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองเพรียว ช่วงก่อนถึงถนนบายพาส ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 9 บริเวณ อ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 บริเวณ วัดมณีชลขัณฑ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บริเวณ สะพานหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี บริเวณ คลองระบาย 7 ซ้าย ชัยนาท – ป่าสัก 3 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ บริเวณ ทุ่นดักผักตบชวาหน้าประตูระบายน้ำพลเทพ และบริเวณหน้าประตูเรือพลเทพ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี
บริเวณ คลองส่งน้ำ 3ซ้าย 3ซ้าย เขตพื้นที่ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยาบริเวณ คลองระบาย1 ซ้าย สายใหญ่ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่บริเวณแม่น้ำน้อยด้านเหนือ ปตร.ผักไห่ จนถึงปากคลองลาดชะโด ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา บริเวณ ปลายคลองระบายน้ำท่าพรุ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสโครงการชลประทานนราธิวาส
บริเวณ ปลายคลองน้ำดำ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
บริเวณ คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายซอยสายที่ 3-1 -3/3 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง
บริเวณ คันพนังกั้นน้ำเพิ่มเติม สญ.8 บ้านคลีตุ่น ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณ พนังกั้นน้ำ Dike 4 บ้านหนองบัวดง ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ และบริเวณ พนังกั้นน้ำ Dike 10 ช่วง กม.3+900 บ้านบึง หมู่ 9 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง บริเวณ จุดเฝ้าระวังบ้านตางอน ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา บริเวณ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า , ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง และ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว บริเวณ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โครงการชลประทานอ่างทอง บริเวณ ตำบลตลาดหลวง และ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุบริเวณ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี และ ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โครงการชลประทานสิงห์บุรี บริเวณ เทศบาลตำบลทับยา ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานชลประทานที่ 10 บริเวณ หมู่ 1,2,3,7,8 บ้านเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี บริเวณ หมู่ 5 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท (บริเวณริมถนนสายเอเชีย) บริเวณ บ้านโนนทราย ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานชลประทานที่ 12 บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ทั้งนี้กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าจำกัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งเตรียมแผนส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างทันท่วงที
หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460