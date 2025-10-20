“หมอเปรม” จี้ ปมถอดอดีตอธิการบดีรามคำแหง ชี้เป็นตลกร้ายวงการอุดมศึกษา–รมต.อว.ยันต้องไม่มีเหยื่อรายต่อไป

หมอเปรมศักดิ์ ถามตรงนายกฯ ปมอดีตอธิการบดีรามคำแหงถูกถอดถอน แม้หลักสูตรต่างประเทศได้รับการรับรอง ย้ำเป็นตลกร้ายในวงการอุดมศึกษา ขณะที่ รมต.อว. ยืนยันจะไม่ปล่อยให้มี “เหยื่อรายต่อไป” พร้อมเร่งยกระดับมาตรฐานตรวจวุฒิให้โปร่งใส
วันนี้( 20 ตุลาคม ) ในการประชุมวุฒิสภาซึ่งมีนายมงคล สุรสัจจะ ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่อง ปัญหาการรับรองคุณวุฒิจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ว่า ปัจจุบันเกิดความไม่ชัดเจนในอำนาจหน้าที่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา โดยเฉพาะกรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากค่างประเทศ ซึ่ง ก.พ. อ้างว่าไม่ใซ่อ่านาจของคน ส่งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาหลายรายไม่ได้รับสิทธิทั้งที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ มีตัวอย่างที่ชัดเจนคือกรณีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้สำเร็จการศึกษาจาก Pacific States University สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการรับรองโดย ACICS และเคยบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่งอาจารย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. ทุกขั้นตอน ต่อมาในปี พ.ศ.2564 หลังได้รับเลือกเป็นอธิการบดี หลักเกณฑ์เดิมถูกนำมาตรวจสอบใหม่ ทั้ง ก.พ. และ สป.อว. ถูกสอบถามซ้ำเกี่ยวกับคุณสมบัติและการรับรองวุฒิ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ทําหนังสือผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ตรวจสอบ Pacific States University และหลักสูตร DBA (Doctor of Business Administration) เป็นหลักสูตรปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ และได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจาก ACICS ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 - 2021 และหลักสูตร DBA ได้รับการรับรองในปี ค.ศ.2011 ตรงกับช่วงเวลที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ศึกษาอยู่จริง
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศพบว่าสถาบันได้รับการรับรอง แต่หลักสูตรไมได้รับการรับรองโดยตรง แต่ตามมาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกา การรับรองสถาบันจะครอบคลุมการรับรองหลักสูตรด้วย ข้อมูลนี้กลับไม่ถูกนํามาใช้ในการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการถอดถอนตําแหน่งอธิการบดี เลิกจ้างจากตําแหน่งอาจารย์ เพิกถอนตําแหน่งวิชาการ และเรียกคืนเงินประจําตําแหน่ง ในขณะเดียวกันนักศึกษาไทยที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเดียวกัน มหาวิทยาลัยเดียวกัน และเวลาใกล้เคียงกันกลับได้รับการบรรจุและผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. เหตุการณ์นี้
สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมและไม่เป็นมาตรฐานของการตรวจวุฒิการศึกษา จึงเกิดข้อกังขาว่า การตรวจสอบกรณีอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าการรักษามาตรฐา
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่จึงขอถามว่าข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้นายกรัฐมนตรีว่า 1.รัฐบาลจะกําหนดอํานาจของ ก.พ. และ สป.อว. ให้ชัดเจนหรือไม่ อย่างไร และ จะดําเนินการเมื่อใด เพื่อรับรองคุณวุฒิต่างประเทศตามมาตรฐานสากลและป้องกันการเลือกปฏิบัติหรือการใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง 2.รัฐบาลมีแนวทางสร้างฐานข้อมูลกลางของสถาบันการศึกษาต่างประเทศและองค์กรรับรอง เพื่อให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมได้หรือไม่ อย่างไร พร้อมกําหนดกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดช้าได้หรือไม่ อย่างไรจึงขอทราบรายละเอียด
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีว่า กพ.หน้าที่รับรองคุณวุฒิเฉพาะข้าราชการที่จะเข้ารับราชการในสังกัดข้าราชการพลเรือนทั่วไป แต่ถ้าหน่วยงานอื่นจะมีหน่วยงานเฉพาะของตนเองในการรับรอง เช่น ทหาร ตำรวจ หรือครู แต่ถ้าเป็นกระทรวงอว. ถ้าจะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งคือก.พ.อ. จะเป็นคนพิจารณาเปรียบเทียบ รับรองคุณวุฒิเพื่อใช้ประโยชน์ในการเข้ารับราชการ โดยหลักสูตรของสถาบันในต่างประเทศต้องได้รับการรับรองตามกฎหมายของประเทศนั้น และต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรในประเทศนั้น ถ้าเทียบแล้วเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานอุดมศึกษา ก.พ.อ.จึงได้ออกประกาศรับ โดยการรับรองต้องรับรองสถาบัน รับรองหลักสูตร และรับรองในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันไม่ใช่รับรองครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไป
นายสุรศักดิ์ ยืนยันว่า กระทรวงอว. นายกฯสั่งการว่า ต้องมีความโปร่งใสเป็นกลาง ในปี 2569 กระทรวงอว.จะทำแฟลตฟอร์มกลางเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเช็คได้ว่า หลักสูตรไหน ในช่วงเวลาไหนได้รับการรับรอง ต่อไปนี้ผู้จบต่างประเทศสามารถยื่นหลักฐานเพื่อขอเทียบวุฒิจากแพลตฟอร์มกลางได้อีกด้วย
นพ.เปรมศักดิ์ ถามต่อว่า ที่รัฐมนตรีตอบเป็นปัญหาพื้นฐาน แต่สิ่งที่ตนยกกรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ไม่ได้อยู่ในมาตรฐาน เพราะเป็นกรณี 2 มาตรฐานที่ได้รับการสรรหาได้รับโปรดเกล้าฯให้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว แต่มือมืดมายื่นตรวจสอบภายหลัง เพื่อหวังผลให้เกิดการถอดถอน จนเกิดการถอดถอนจริง เลิกจ้างจากตำแหน่งอาจารย์และเรียกคืนเงินด้วย ตรงนี้เป็นกรณีที่สะเทือนวงการอุดมการศึกษามาก
"ผมขอฝาก รมว.กระทรวงอว. ปัจจุบันปัญหาในวงการศึกษา มาจากผู้จบการศึกษาเป็นจำนวนมากสรรหาแล้วยังไม่สามารถทำงานได้ มีเบื้องลึกเบื้องหลัง เพราะระบบการสรรหาของสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยสรรหาอธิการแล้ว อธิการก็สรรหานายกสภาใหม่ ผลัดกันเกาหลัง จะได้คนในแวดวงเดิมๆคนเก่าๆจนหน้าช้ำทั้งที่เราบอกว่า เป็นวงการอุดมศึกษาเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจำนวนมาก แต่ทำไมผลัดการเกาหลัง ทำให้วงการศึกษาไทยต่ำเตี้ยเรี่ยดินไปเรื่อยๆ กรณีอาจารย์สืบพงษ์เป็นตลกร้าย เป็นอธิการ 1 ปีแล้วแต่กลับถูกถอดถอนว่า คุณวุฒิที่ได้รับการรับรองแล้ว กลับถูกถอดถอน เรื่องมาตรฐานที่รัฐมนตรีชี้แจงเป็นเรื่องดีคนทั่วไปไม่มีปัญหา แต่เป็นกรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ต้องออกจากตำแหน่งอธิการอย่างเหลือเชื่อ กรณีนี้จะทำอย่างไรถึงจะลบล้าง ระบบผลัดกันเกาหลังได้ เพื่อไม่ให้เกิดมาเฟียในวงการอุดมศึกษาจึงอยากให้รัฐมนตรีมาแก้ไขเพื่อให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์เป็นเหยื่อรายสุดท้าย"สว.เปรมศักดิ์กล่าว
อย่างไรก็ตาม กรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์จะมีการเยียวยาอย่างไร เพราะถูกกระทำจนแทบไม่เหลือที่ยืน กรณีนี้คนที่ฟังรู้ว่าไม่เป็นธรรมแน่นอน เมื่อไม่เป็นธรรมแล้วจะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วประเทศ หรืออาจจะมีแล้วก็ได้แต่เรื่องไม่ใหญ่เท่ากับมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรณีนี้จะเยียวยาอย่างไรเพราะเขาถูกกระทำขอให้นายสุรศักดิ์ทำเรื่องนี้ให้เป็นผลงานที่เข้ามาสะสางวงการศึกษาด้วย
รมว.กระทรวงอว.ชี้แจงอีกครั้งว่า จะต้องไม่มีเหยื่อรายไหนเป็นรายสุดท้ายแบบกรณีนี้ กรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ได้ยื่นอุทธรณ์มาหลายครั้ง และขณะนี้เรื่องอยู่ที่ศาลปกครอง คณะกรรมการอุทธรณ์ของกระทรวงอว.จึงรอผลจากศาลปกครองก่อน กรณีนี้ความเป็นธรรมต้องเกิดผู้ที่ไม่ให้ความเป็นธรรมใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเกินอำนาจหน้าที่ตัวเอง จะต้องได้รับผิดอย่างแน่นอน ตนจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ผ่านเลยไป ขอยืนยันว่าเรื่องนี้กระทรวงอว.จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ให้เกิดความถูกต้องทำให้กระทรวงอวมีมาตรฐานในการตรวจสอบ การพัฒนาประเทศโดยไม่มีการเมืองและผลประโยชน์ใดเข้ามาแทรกแซงได้