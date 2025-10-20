ซิโน-ไทยแจงแล้วปัดเอี่ยวเครือข่ายกระทำผิดกฏหมายทุกรูปแบบ แจ้งความผู้บิดเบือน-ยินดีให้ตรวจสอบ

ซิโน-ไทย ยัน ไม่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง-อ้อม กับ บ. ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือเครือข่าย การกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ แจ้งความผู้บิดเบือนแล้ว พร้อมยินดีให้ตรวจสอบ
วันนี้ (20 ต.ค. 68) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกเอกสารชี้แจง กรณีปรากฏบุคคล แสดงความคิดเห็นประเด็น “เครือข่ายสแกมเมอร์” เชื่อมโยงที่ตั้งสำนักงานอยู่ “อาคาร ซิโน-ไทย ทาวเวอร์” สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณี "เปิดที่ตั้ง บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อยู่อาคาร ซิโน-ไทย ทาวเวอร์" ซึ่งได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง และมีการแสดงความคิดเห็นในหลากหลายช่องทาง รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลเพียง บางส่วน ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อการประกอบกิจการ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรนั้น
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในนามของผู้กำกับดูแลบริษัทใน เครือ ได้แก่ บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ผู้รับผิดชอบดูแลอาคารฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ มิได้มีความเกี่ยวข้อง ในการประกอบกิจการใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับ บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือเครือข่าย การกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันผิดกฎหมายใดๆ
ทั้งนี้ เพื่อปกป้องสิทธิ และชื่อเสียงของบริษัทฯ จากการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจเข้าข่ายบิดเบือนข้อเท็จจริง โดยปราศจากข้อมูลที่ถูกต้อง บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอสงวนสิทธิในการ ดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมในอนาคต หากพบว่ามีการแสดงความเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง หรือมีการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และเพื่อให้สาธารณชนเกิดความมั่นใจและคลายข้อสงสัยในกรณีดังกล่าว
ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากสาธารณชนในการใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการรับ ข้อมูลข่าวสาร หากมีข้อสงสัย หรือพบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งข้อมูลได้ที่ งานรับเรื่องร้องเรียน โทร. 02-610-4900 กด 2 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.