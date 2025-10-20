มติท่วมท้น สว.ไฟเขียว “อนันต์-ณรงค์” นั่ง กกต.

สว.ลงมติท่วมท้นหลังประชุมลับเห็นชอบ “อนันต์-ณรงค์” เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
วันนี้ (20ต.ค.) เมื่อเวลา 11.00น.ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาวาระให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จำนวน 2 คน ภายหลังคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่มี พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร สว. เป็นประธาน กมธ. ได้พิจารณาแล้วเสร็จ เสนอชื่อ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายณรงค์ รักร้อย อดีต ผวจ.อุทัยธานี ให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา
หลังจากเข้าสู่การประชุมลับเพื่อรายงานผลการตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ ก่อนที่ประชุมจะลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต.ทั้ง 2คน โดยนายอนันต์ ได้คะแนนเห็นชอบ 137 คะแนน ไม่เห็นชอบ 1 คะแนน งดออกเสียง 29 ขณะที่นายณรงค์ ได้คะแนนเห็นชอบ 135 คะแนน ไม่เห็นชอบ ไม่มี และงดออกเสียง 32 คะแนน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คะแนน