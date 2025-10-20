นายกฯนิมนต์ “เจ้าคุณธงชัย” พระ 10 รูป ทำบุญส่วนตัว ณ ตึกไทยฯ เสริมสิริมงคลพรุ่งนี้ ก่อนถกครม.

"อนุทิน" นิมนต์ “เจ้าคุณธงชัย” พระ 10 รูป ทำบุญส่วนตัว ณ ตึกไทยคู่ฟ้า เสริมสิริมงคล พรุ่งนี้ ก่อนประชุมครม.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ (21 ต.ค. 2568) นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะประกอบพิธีทำบุญเป็นการส่วนตัว ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ในเวลา 7.30-8.00 น. ซึ่งเป็นวันพระ ก่อนการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อความเป็นสิริมงคลของรัฐบาล โดยมีการนิมนต์ “เจ้าคุณธงชัย“ (หรือ สมเด็จธงชัย) ธมฺมธโช” หรือ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี แห่งวัดไตรมิตรวิทยาราม และพระสงฆ์ 10 รูป มาทำพิธีครั้งนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกอบพิธีทำบุญที่ทำเนียบรัฐบาล มีมาทุกสมัย ตามโอกาสหรือวันสำคัญทางศาสนา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ หรือช่วงวันสงกรานต์ จะมีการนิมนต์พระวัดดังหลายรูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนพิธีทำบุญตักบาตรและเปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรี ข้าราชการสื่อมวลชนได้ร่วมทำบุญด้วยในทุกครั้ง
ส่วนการทำบุญในตึกไทยคู่ฟ้า มักจะเป็นการทำบุญแบบส่วนตัว ของนายกรัฐมนตรีแต่ละคนตามความเชื่อ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง