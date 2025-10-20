xs
“นฤมล” นำถกบอร์ด สกสค.เคาะงบ 1,010 ล้าน จัดพิมพ์แบบเรียนปี 69 พร้อมดึง สตง.–ป.ป.ช.ร่วมตรวจสอบ

“นฤมล” นำถกบอร์ด สกสค.เคาะงบ 1,010 ล้าน จัดพิมพ์แบบเรียนปี 69 พร้อมดึง สตง.–ป.ป.ช.ร่วมตรวจสอบ มั่นใจผลิตทันก่อนเปิดเทอม 16 พ.ค.

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2568 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)ครั้งที่ 6/2568 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ศ.ดร.นฤมล เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดพิมพ์แบบเรียนขององค์การค้าฯ ในปีการศึกษา 2569 จำนวน 1,010 ล้านบาท เพื่อใช้ในการผลิตแบบเรียนที่จะกระจายสู่สถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ โดยที่ประชุมได้มีมติให้เชิญสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ทุกขั้นตอนของการจัดพิมพ์แบบเรียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และลดข้อครหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างของการประกวดราคาบริษัทผู้ผลิตที่เข้ามารับจ้างผลิตแบบเรียน

“ดิฉันมั่นใจว่าการจัดพิมพ์แบบเรียนจะมีคุณภาพ คุ้มค่า และจัดส่งถึงมือนักเรียนได้ทันก่อนการเปิดเรียนวันที่ 16 พ.ค.69 อย่างแน่นอน“รมว.ศึกษาธิการ ระบุ

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อไปว่า ส่วนการสรรหาผู้อำนวยการองค์การค้าฯนั้น จะมีการประชุมหลักเกณฑ์การสรรหาตำแหน่งดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการสกสค.ในวันที่ 27 ต.ค.นี้ ซึ่งจะประชุมหารือว่าจะมีขั้นตอนกระบวนการสรรหาได้อย่างไรบ้าง ส่วนแผนแก้หนี้ขององค์การค้าฯที่ประชุมยังไม่ได้มีการหารือ เพราะตนคิดว่าอาจจะต้องรอผู้อำนวยการองค์การค้าฯคนใหม่เข้ามาดำเนินการในการนำทัพปรับแก้หนี้ขององค์การค้าฯ รวมถึงต้องเข้ามายกระดับบทบาทขององค์การค้าฯ ให้ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

