“มาร์ค” นำทีม กก.บห.ปชป.สักการะพระแม่ธรณี เร่งจัดวางแนวทางพรรค ก่อนเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง

“อภิสิทธิ์” นำทีมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ สักการะพระแม่ธรณี เพื่อความเป็นสิริมงคล เร่งจัดวางแนวทางพรรค มุ่งกำหนดทิศทางก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง พร้อมเชิญ 3 กูรูวงการธุรกิจร่วมบรรยายแนวคิดและสะท้อนสถานการณ์ประเทศ 28 ต.ค.นี้
วันนี้( 20 ตุลาคม 2568 ) เมื่อเวลา 09.09 น.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เข้าสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม ณ ที่ทำการพรรค เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มภารกิจทางการเมืองอย่างเป็นทางการ
จากนั้นจึงเข้าร่วมประชุมวางแนวทางการทำงานของพรรค โดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่า พรรคมีเวลาจำกัดในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง จึงต้องเร่งกำหนดทิศทางให้ชัดเจน ซึ่งตนได้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์มาร่วมบรรยายให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ประเทศในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม เวลา 09.30 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ โดยทั้ง3ได้ผตอบรับแล้ว ได้แก่นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล รองประธานกรรมการบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
”ภารกิจสำคัญของพรรคการเมืองทุกวันนี้ เราได้ยินน้อยมาก ที่พรรคการเมืองอื่นๆ พูดถึงภาพรวมของประเทศ ผมมั่นใจว่า พวกเขาจะมาบอกกับเราว่าขณะนี้สถานการณ์ของประเทศจะไปข้างหน้าอย่างไร และในวันนั้นเราไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ และไม่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ทำอยู่แล้ว หรือเรื่องนี้ทราบอยู่แล้ว อยากให้คนเห็นว่านักการเมืองฟังคนเป็น เราอยากได้คนข้างนอกมาสะท้อนให้เห็นความจริง ซึ่งล้วนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ในฐานะผู้นำทางความคิดของสังคม “นายอภิสิทธิ์กล่าว