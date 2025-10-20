“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะถกความมั่นคง ปมชายแดนไทยไทย-กัมพูชา เตรียมประชุม JBC

“นายกฯ อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะถกความมั่นคง ปมชายแดนไทย-เขมร “บิ๊กเล็ก-บิ๊กดุลย์-ปลัด กห.-ผบ.ทหารสูงสุด- รอง เสธ.ทหาร-ปลัดมหาดไทย ร่วมวง เตรียมประชุม JBC-แก้ปัญหาพื้นที่บ้านหนองจาน
เมื่อเวลา 8.00 น.วันที่ 20 ต.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกประชุมฝ่ายความมั่นคง ที่ตึกไทยคู่ฟ้า โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พล.อ.ณัฐพงศ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหารร่วมประชุมดังกล่าว
คาดว่า มีการหารือเรื่องปัญหาชายแดนไทย- กัมพูชา และปัญหาพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว รวมถึงสรุปผลการประชุมหารือ 4 ฝ่าย สหรัฐฯ มาเลเซีย ไทย กัมพูชา ที่ประเทศมาเลเซียก่อนหน้านี้ และเตรียมการประชุมคณะกรรมการ GBC และ JBC ระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค.นี้ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเตรียมลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา ในการประชุมอาเซียนซัมมิตที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม นี้
หลังการประชุมเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีได้มาประชุมคณะกรรมกาอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ที่สวนรื่นฤดี ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. เพื่อเป็นการมอบนโยบายของฝ่ายบริหาร