ล้นหลาม! ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 2 ชม.สำเร็จแล้วกว่า 13 ล้านสิทธิ

รัฐบาลปลื้ม ปชช.ลงทะเบียนรับสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ล้นหลาม เพียง 2 ชั่วโมงแรก ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า 13 ล้านสิทธิ เผย กรณีระบบแจ้งว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน ระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน” ขอประชาชนอย่าเป็นกังวล รัฐบาลได้จองสิทธิให้แล้วในระบบ ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
วันนี้ (20 ต.ค. 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลปลื้มประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนรับสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” อย่างล้นหลาม เพียง 2 ชั่วโมงแรก ข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย ระบุว่า ประชาชนลงทะเบียน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง สำเร็จแล้วกว่า 13 ล้านสิทธิ จากจำนวนสิทธิทั้งหมด 20 ล้านสิทธิ
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า วิธีการลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” เปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2568 สำหรับวิธีและหน้าจอแจ้งผลการลงทะเบียน มีดังนี้
ขั้นตอนแรก
เข้าแอปฯ เป๋าตัง
ขั้นตอนที่ 2
กด รูปโครงการคนละครึ่ง พลัส (หน้าแรกเป้าตัง หรือ หน้าหลัก G Wallet)
ขั้นตอนที่ 3
อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม ลงทะเบียน
สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 2568 จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่ (1) โครงการคนละครึ่ง 2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และ (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
นายสิริพงศ์ เน้นย้ำว่า กรณีประชาชน ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565) เมื่อลงทะเบียนแล้ว ระบบขึ้นแจ้งว่า “กำลังรอผลการลงทะเบียน ระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน” ขอประชาชนอย่าเป็นกังวล โดยรัฐบาลได้มีการจองสิทธิไว้ให้ท่านแล้วในระบบ และขอให้รอผลการแจ้งในระยะเวลา 3 วัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่เคย เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแจ้งว่า “คุณได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัสสำหรับผู้ยื่นภาษี จำนวน 2,400 บาท (กรณีผู้เสียภาษี) หรือ คุณได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัสแล้ว จำนวน 2,000 บาท (กรณีไม่เป็นผู้เสียภาษี)