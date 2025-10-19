“อนุทิน” คว้า 2 ส.ส.ใหม่ ภท.พร้อมศึกเลือกตั้ง 69

ผลการเลือกตั้งซ่อมสองสนามที่เพิ่งผ่านพ้นไป กลายเป็นบททดสอบสำคัญของสองพรรคใหญ่ พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย ก่อนเข้าสู่ศึกใหญ่ปลายเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งเหลือเวลาไม่ถึง 120 วัน
สองสนามนี้มีนัยทางการเมืองอย่างชัดเจน ที่ศรีสะเกษ เขตภัยสงคราม กระแส “อังเคิล” ยังคุกรุ่นและส่งแรงสะเทือนในพื้นที่ ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรี แม้กระแสจะไม่แรงเท่า แต่ด้วยความเป็น “เขตทหาร” ผลการเลือกตั้งจึงสะท้อนทิศทางความนิยมได้อย่างมีน้ำหนัก
ผลปรากฏว่า พรรคภูมิใจไทยคว้าชัยทั้งสองสนาม “ครูอี๊ฟ – จินต์ตวรรณ ไตรสรณกุล” ชนะในศรีสะเกษ และ “น้องดรีม – วิสุดา วิเชียรศิลป์” ลูกสาวของ “ศักดา วิเชียรศิลป์” รมช.มหาดไทย ชนะในกาญจนบุรี ชัยชนะต่อเนื่องนี้ไม่เพียงตอกย้ำพลังของพรรคภูมิใจไทยภายใต้การนำของ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค แต่ยังส่งสัญญาณว่าพรรคกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างแท้จริง
ตรงกันข้ามกับเพื่อไทย ที่แม้จะเพิ่งยกเครื่องพรรคครั้งใหญ่ ตั้ง “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง พร้อมประกาศเป้าหมาย 200 ที่นั่ง แต่ผลเลือกตั้งซ่อมกลับสะท้อนความจริงอีกด้าน พรรคยังไม่สามารถเรียกศรัทธาคืนได้ในพื้นที่เดิม
ในช่วงเวลาที่เหลือเพียงสี่เดือนก่อนเลือกตั้งใหญ่ ภูมิใจไทยยังเดินหน้าโชว์ผลงานต่อเนื่อง ทั้งมาตรการ “คนละครึ่งพลัส” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน และตั้งทีมเฉพาะกิจแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ ภาพลักษณ์ “ทำงานไว เห็นผลจริง” เริ่มจับต้องได้ในสายตาประชาชน
ชัยชนะในสนามซ้อมทั้งศรีสะเกษและกาญจนบุรี จึงไม่ใช่แค่ตัวเลขในหีบบัตร แต่คือ “สัญญาณทางการเมือง” ว่าพรรคภูมิใจไทยพร้อมแล้วสำหรับศึกเลือกตั้งปี 2569 ขณะที่เพื่อไทยยังต้องเร่งเคาะเครื่อง ก่อนเวลานับถอยหลังจะหมดลง