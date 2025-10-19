“อนุทิน”พร้อมแกนนำ ภท.รุดให้กำลังใจ “วิสุดา” หลังผลเลือกตั้งซ่อมเขต 4 กาญจนบุรี คะแนนนำขาดผู้สมัครจากเพื่อไทย เตรียมประกาศชัยชนะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำวันที่ 19 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย, นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ที่ปรึกษาของนายกฯ และแกนนำพรรคภูมิใจไทย, นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส.กาญจนบุรี, นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย, นายอรรคเดช วงษ์พิทักษ์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพรรครวมไทยสร้างชาติ และนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้เดินทางไปยังศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทย จังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจและร่วมแสดงความยินดีต่อ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ บุตรสาวของนายศักดิ์ดา ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 กาญจนบุรี ที่มีคะแนนนำคู่แข่งขาดลอย และมีแนวโน้มจะชนะ พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา น.ส.จินต์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 ของพรรคภูมิใจไทย ก็สามารถเอาชนะ น.ส.ภูมิกา สมหมาย ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้เช่นกัน ทั้งนี้ จากชัยชนะสองสนามติดต่อกัน ทำให้ขณะนี้ พรรคภูมิใจไทยมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นจากเดิม 69 คน เป็น 71 คน เสริมฐานเสียงให้ฝั่งรัฐบาล และเป็นแรงดึงดูดนักการเมืองมาสู่พรรคสีน้ำเงินในการเลือกตั้งครั้งหน้า