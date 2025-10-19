“ไทยชนะ”ลุยอีสาน ! ตั้งตัวแทน จ.สกลนคร เดินหน้าขยายเครือข่าย ปูพรมรับเลือกตั้งทั่วประเทศ มั่นใจปักธงคนดีครบ 400 เขต

เมื่อวันที่(19 ต.ค.)พรรคไทยชนะ ได้มีการจัดประชุมตั้งตัวแทนพรรคไทยชนะ ประจำจังหวัดสกลนคร โดยมีนายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายประเสริฐ ป้ำกระโทก ประธานคณะทำงานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเลขานุการที่ประชุม นายวีรวงศ์ เบ็ญจมาศ หัวหน้าสาขาพรรคไทยชนะจังหวัดนครราชสีมา นายสุภาพ เซ็นทองหลาง เลขานุการสาขาพรรคไทยชนะจังหวัดนครราชสีมา นายวุฒิพร ฟักกระโทก ผู้ช่วยประธานคณะกรรมการประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดสกลนคร ร่วมสังเกตการณ์
โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งตัวแทนพรรคไทยชนะประจำจังหวัดสกลนครโดยมีตำแหน่งดังนี้ นายเอก โคตราช เป็นตัวแทนพรรคไทยชนะ ประจำจังหวัดสกลนคร ลำดับที่ 1 นายสมัย แสงวงค์ เป็นตัวแทนพรรคไทยชนะ ประจำจังหวัดสกลนคร ลำดับที่ 2 จ่าสิบตรีจำเริญ สัพโส เป็นตัวแทนพรรคไทยชนะ ประจำจังหวัดสกลนคร ลำดับที่ 3
ทั้งนี้ ก้าวสำคัญของพรรคไทยชนะ มุ่งปักธงขยายเครือข่ายในภาคอีสานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะภาคอีสาน เป็นการเปิดรับว่าที่ผู้สมัคร สส.คนดี 400 เขต ของพรรคไทยชนะเพื่อให้พรรคเข้าถึงประชาชนในทุกเขตเลือกตั้งในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชัยชนะในการเลือกตั้ง ทึ่กำลังใกล้เข้ามา