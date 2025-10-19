นายกฯเปิดงานฟุตบอลฉลอง 170 ไทย-อังกฤษ ชูเป็นกีฬาสร้างมิตรภาพ-แรงบันดาลใจ ชวนเชียร์แดงเดือดคืนนี้

"อนุทิน" ร่วมเปิดงานฟุตบอลเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ไทย-อังกฤษ บอกฟุตบอลเป็นกีฬาก้าวข้ามพรมแดนสร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงมิตรภาพ ชวนเชียร์แดงเดือดคืนนี้ อวยพรให้ทีมที่ดีที่สุดชนะ ก่อนมอบเสื้อบอลทีมอังกฤษเบอร์ 32 เป็นที่ระลึก
วันที่ (19 ตุลาคม) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ สนามฟุตบอลโปโลฟุตบอลปาร์ค เขตปทุมวัน กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานแข่งขันฟุตบอลเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร โดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองเข้าร่วมด้วย อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ , นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีต สส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ , นายกิติรัตน์ ณ ระนอง สมาชิกพรรคเพื่อไทย , นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง และบุคคลสำคัญวงการกีฬา อาทิ นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เป็นต้น
โดยนายกฯ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ แต่ลำดับแรกตนขอแสดงความยินดีกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ได้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หากเราได้ทำงานร่วมกันเชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าและมีความหวังอย่างแน่นอน และในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 170 ปี แห่งมิตรภาพอันยาวนานของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ตนขอบคุณเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยที่ได้เชิญมาในฐานะนายกรัฐมนตรี ตนรู้สึกยินดีที่ได้ถูกเชิญมางานครั้งนี้ ฟุตบอล ทำให้ผู้คนมารวมตัวกัน และเป็นกีฬาที่โด่งดังที่สุดในโลก ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และสามารถก้าวข้ามพรมแดนของภาษา วัฒนธรรม และระยะทางได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะชมการแข่งขันที่สนามอังกฤษ หรือสนามในกรุงเทพฯ ฟุตบอลสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับหัวใจของผู้คน สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงมิตรภาพ และหล่อหลอมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
นายกฯกล่าวแซวอย่างเป็นกันเองอีกว่า ในเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ มาร่วมงานด้วย ก็ขอกล่าวถึงสนามเซนต์เจมส์พาร์ค ของสโมสรนิวคาสเซิล ยูไนเต็ดด้วย ซึ่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นที่นิยมในหมู่แฟนบอลชาวไทยมาอย่างยาวนาน โดยแฟนบอลไทยมีความหลงใหลและทุ่มเทอย่างมากในการเชียร์ทีมโปรดของตน ทั้งยังมีภาคเอกชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในวงการฟุตบอลอังกฤษ เช่น กลุ่มคิงเพาเวอร์ เจ้าของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ และเบียร์ช้าง ผู้สนับสนุนสโมสรเอฟเวอร์ตัน ขณะเดียวกันก็มีชาวอังกฤษจำนวนมากที่เดินทางมาเรียนมวยไทยในประเทศไทย เช่นเดียวกับเยาวชนไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฟุตบอล และเลือกไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรเพื่อตามรอยนักฟุตบอลในดวงใจ
นายกฯ กล่าวด้วยว่า เวลานักเรียนไทยไปถึงประเทศอังกฤษ คำถามแรกๆ ที่ถูกถาม คือ “คุณเชียร์ทีมไหน” หากตอบว่า “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” ก็จะมีเพื่อนทันที หากตอบว่า “ลิเวอร์พูล” ก็ได้เพื่อนเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ฟุตบอลสามารถสร้างมิตรภาพได้อย่างแท้จริง ความจริงแล้วตนจะตอบว่า เชียร์แมนยู แต่เมื่ออาจารย์อภิสิทธิ์นั่งอยู่ตรงนี้ ตนก็จะตอบว่า เชียร์นิวคาสเซิล
นายกฯ ยังกล่าวปิดท้ายเปรียบเปรยว่า ขอให้มิตรภาพระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรยืนยาวเหมือนความสุขของการคว้าถ้วยพรีเมียร์ลีก และแน่นแฟ้นลึกซึ้งเสมือนกับการที่ผู้รักษาประตูมุ่งมั่นรักษาประตูจนในนาทีสุดท้าย พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมรักษาจิตวิญญาณแห่งมิตรภาพนี้ไว้ ในการแข่งขันแมตช์ใหญ่คืนนี้ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยกล่าวอวยพรให้ทีมที่ดีที่สุดเป็นผู้ชนะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรและหน่วยงานภาครัฐของไทย ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศ ซึ่งยังคงเติบโตอย่างมั่นคงในทุกมิติ
นอกจากนี้ สถานทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ยังได้มอบเสื้อทีมอังกฤษ สกรีน ชื่ออนุทิน เป็นภาษาอังกฤษ “ANUTIN” เบอร์ 32 ให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ภายหลังนายอนุทิน กล่าวเปิดงานเสร็จสิ้นนายอนุทินได้เดินไป ทักทายนายอภิสิทธิ์ ที่มาร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลด้วยในวันนี้
โดยนายอนุทิน กล่าวแสดงความยินดีกับนายภิสิทธิ์ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนที่นายอนุทินจะแนะนำนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ให้รู้จักกับนายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรมช. สาธารณสุข ที่เคยร่วมงานกัน นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังได้พูดคุยกับนายอภิสิทธิ์เรื่องทีมฟุตบอลที่จะมีการแข่งขันกันระหว่างทีมลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในช่วงคืนวันนี้ ก่อนที่นายอนุทิน จะชวนนายอภิสิทธิ์ เข้าไปยังสนามแตะบอล โดยนายอนุทิน ไม่ได้ลงไปร่วมเตะบอลในสนามด้วย เพียงนั่งเชียร์อยู่ขอบสนาม มีเพียงนายอภิสิทธิ์และนายสาธิตที่ลงไปเตะบอลในสนาม.