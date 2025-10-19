เพจ CSI LA โดนแล้ว "พล.อ.วิชญ์" มอบทนายฟ้อง หลังมีรูปติดในกลุ่มทีมกุนซือ เจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทย- กัมพูชา ทำสังคมเข้าใจผิด

วันนี้( 19 ต.ค.)นายณัฐพล ทองคำ ทนายความ ที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่ เพจ CSI LA ได้โพสต์ กรณีการกล่าวหาเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ โดยใช้ข้อความว่า “ให้ภาพมันเล่าเรื่อง บอร์ดไทย 3 คนที่เป็นสะพานเชื่อมการเมือง–การเงินข้ามพรมแดน BIC Group ของเขมร
1.วรภัค ธันยาวงษ์ – ปัจจุบัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
2.อารีพงษ์ ภู่ชะอุ่ม – อดีต ปลัดกระทรวงพลังงาน, ปัจจุบัน ประธานบอร์ด Maybank Securities (Thailand)
3.วิสนุ ปราสาททองโอสถ – อดีต ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ (ตร.), ปัจจุบัน ประธานกลุ่มบริษัท Finansia
นายณัฐพล กล่าวต่อว่า แม้ว่าในเพจดังกล่าว ไม่ปรากฎชื่อพลเอกวิชญ์ แต่ก็ได้ใส่ภาพ พร้อมระบุข้อความ "เปิดตัวทีมกุนซือ เจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา" ซึ่งทำให้สังคมเข้าใจผิดว่า พลเอกวิชญ์ เข้าไปมีส่วนกับกระบวนการดังกล่าว แม้ล่าสุดเพจดังกล่าวจะลบรูปภาพออกไปแล้ว แต่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะไปแล้ว เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ ในชั้นนี้จึงขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
“ขอยืนยันว่า พลเอกวิชญ์ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว ที่ผ่านมา พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นนายทหารที่มีความห่วงใยต่อชาติท่านหนึ่ง ในเหตุพิพาทไทย-กัมพูชา พลเอกวิชญ์ ก็ได้มีความห่วงใยและอยู่เบื้องหลังการจัดหาสิ่งดำเนินความสะดวกและสิ่งจำเป็นสำหรับการทหาร เช่น เสื้อเกราะ วิทยุสื่อสาร อาหาร ยานพาหนะพร้อมทั้งอุปกรณ์จำเป็นทุกอย่างที่ได้มีการร้องขอมาจากหน่วยงานทหาร อีกทั้งได้ให้ทีมงานสร้างถนนและบังเกอร์ สนับสนุนการปกป้องอธิปไตยของชาติมาโดยตลอด เป็นคนไทยท่านหนึ่งที่มีความรักและความห่วงใยต่อประเทศชาติ ไม่ต่างจากชาวไทยท่านอื่น ท่านอยู่เบื้องหลังทำงานเพื่อสังคมหลายอย่าง ปิดทองหลังพระ ไม่เคยออกมาอวดอ้าง ทำดีไม่เคยหวังสิ่งใด แต่ครั้งนี้ต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองจากความเข้าใจผิดที่ตนเองไม่ได้ก่อขึ้น"
ดังนั้น จึงใคร่ขอให้ทางเจ้าของเพจต่างๆ ในปัจจุบัน ก่อนจะโพสต์ หรือลงภาพใดๆ ควรตรวจสอบ ไตร่ตรอง และเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทยที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง