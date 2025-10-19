"อนุทิน" เปิดประกวดร้องเพลงโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่” พร้อมโชว์เป่าแซกฯ

นายกฯ เปิดงานประกวดร้องเพลงโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่” ซีซั่น 2 รอบชิงชนะเลิศ ชื่นชมเยาวชนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทย นำเสน่ห์เพลงไทยถ่ายทอดความรู้สึก ความงดงามของภาษาและวัฒนธรรมไว้อย่างลึกซึ้ง พร้อมโชคเป่าแซกฯ
วันนี้ (19 ตุลาคม 2568) เวลา 12.20 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสวิลล์ ถนนราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานประกวดร้องเพลงโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่” ซีซั่น 2 รอบชิงชนะเลิศ โดยมีนายอดุลย์ บุญลึก รองผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่ง สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช 2560 และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานด้วย
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวรู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ หน่วยงานภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพยิ่งของทุกคน โครงการนี้เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชม และควรค่าแก่การสนับสนุนเพราะใช้ “บทเพลงไทย” เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชน ไม่ใช่แค่ให้มีความสามารถทางดนตรีเท่านั้น แต่ยังช่วยหล่อหลอมทักษะชีวิต เช่น ความมีวินัย ความอดทน ความมุ่งมั่น และการทำงานเป็นทีม เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบว่า มีเยาวชนไทยถึง 1,342 คน สมัครเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ ก่อนจะเข้าสู่รอบสุดท้ายที่จะได้รับชม และร่วมเชียร์กันในวันนี้ โดยนายกรัฐมนตรีมีความชื่นชอบในดนตรี และเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมืออาชีพ แต่มีความชื่นชมในด้านดนตรีเป็นอย่างยิ่ง
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า การที่เยาวชนมีความสามารถด้านดนตรีหรือการขับร้อง จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งการเล่นดนตรีถือเป็นหนึ่งในการฝึกฝนการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตของชาติให้เติบโตขึ้นและเป็นผู้ที่มีความเคารพในการทำงานเป็นทีม เคารพคนหมู่มาก “การจะสร้างอะไร ให้เกิดความสมบูรณ์สำเร็จแล้ว ถ้าไปเป็นทีมจะทำงานได้ดีกว่าคนเดียวเสมอ” ในส่วนนี้ถือเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าอย่างยิ่งที่ทางสำนักงานพระคลังข้างที่ ได้เป็นผู้สนับสนุนร่วมกับภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายอื่นๆ การเล่นดนตรีจะสร้างทักษะให้กับเยาวชน โดยดนตรีถือว่าเป็นภาษาสากล ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน เมื่อได้มีโอกาสที่จะขับร้องหรือแม้กระทั่งเล่นดนตรีร่วมกัน สิ่งนี้จะสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญจะกลายเป็นความเชื่อมั่น มองเห็นเป็นพวกพ้องเดียวกัน นำไปสู่การพัฒนาที่ดี นายกรัฐมนตรีรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ครั้งนี้เป็นการประกวดขับร้องเพลงไทย ซึ่งเป็นเพลงที่มีเสน่ห์ ทั้งลูกกรุงหรือลูกทุ่ง ล้วนสามารถถ่ายทอดความรู้สึก ความงดงามของภาษาและวัฒนธรรมไว้อย่างลึกซึ้ง จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นเยาวชนไทยมาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม
“ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เห็นถึงคุณค่าของดนตรีและพร้อมจะสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้เยาวชนสามารถดำเนินชีวิตโดยมีทักษะเหล่านี้ติดตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เยาวชนมีความสมบูรณ์ ดนตรีจะช่วยลดความรุนแรง สร้างความคิดสร้างสรรค์ ความมีสติในการแก้ไขปัญหา ลดความเกลียดชัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศเราพัฒนาไปอย่างยั่งยืน” นายกรัฐมนตรีกล่าว
โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมเล่นเครื่องดนตรีแซกโซโฟนร่วมกับวงดนตรีเฉลิมราชย์ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ในบทเพลงลาวดวงเดือน และรับชมการขับร้องเพลง “เรารักษ์เพลงไทย” โดยผู้ชนะจากซีซั่น 1