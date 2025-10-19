นายกฯเปิดแข่งขัน “Thailand–UK 170 Football Tournament” ฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ทูต ย้ำฟุตบอลคือภาษาสากล

นายกรัฐมนตรีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “Thailand–UK 170 Football Tournament” เฉลิมฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–สหราชอาณาจักร ย้ำ “ฟุตบอลคือภาษาสากลที่เชื่อมมิตรภาพระหว่างสองประเทศ”
วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568) เวลา 13.35 น. ณ สนามโปโลฟุตบอลพาร์ค (Polo Football Park) กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “Thailand–UK 170 Football Tournament” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดยมีเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย นายมาร์ก กุดดิง (H.E. Mr. Mark Gooding) ให้การต้อนรับ และมีแขกผู้มีเกียรติจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมในพิธีเปิด
โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ได้กลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง
ขอบคุณเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรที่ได้เชิญมาร่วมงาน พร้อมกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่า ปกติผมในฐานะนายกรัฐมนตรี มักไม่ได้รับเชิญให้ร่วมกิจกรรมสนุกสนานเช่นนี้ จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตอบรับคำเชิญในครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองทั้งวาระครบรอบ 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–สหราชอาณาจักร และร่วมแบ่งปันความรักในกีฬาฟุตบอล ซึ่งถือเป็น “ภาษาสากล” ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน
ทั้งนี้ ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และสามารถก้าวข้ามพรมแดนของภาษา วัฒนธรรม และระยะทางได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะชมการแข่งขันที่สนามอังกฤษ หรือสนามในกรุงเทพฯ ฟุตบอลสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับหัวใจของผู้คน สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงมิตรภาพ และหล่อหลอมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมกล่าวแซวอย่างเป็นกันเองว่า ในเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ฯ มาร่วมงานด้วย ก็ขอกล่าวถึงสนามเซนต์เจมส์พาร์กของสโมสรนิวคาสเซิล ยูไนเต็ดด้วย
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นที่นิยมในหมู่แฟนบอลชาวไทยมาอย่างยาวนาน โดยแฟนบอลไทยมีความหลงใหลและทุ่มเทอย่างมากในการเชียร์ทีมโปรดของตน ทั้งยังมีภาคเอกชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในวงการฟุตบอลอังกฤษ เช่น กลุ่มคิงเพาเวอร์ เจ้าของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี และเบียร์ช้าง ผู้สนับสนุนสโมสรเอฟเวอร์ตัน
ขณะเดียวกันก็มีชาวอังกฤษจำนวนมากที่เดินทางมาเรียนมวยไทยในประเทศไทย เช่นเดียวกับเยาวชนไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฟุตบอล และเลือกไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรเพื่อตามรอยนักฟุตบอลในดวงใจ
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า เวลานักเรียนไทยไปถึงประเทศอังกฤษ คำถามแรกที่พวกเขามักถูกถามคือ “คุณเชียร์ทีมไหน” หากตอบว่า “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” ก็จะมีเพื่อนทันที หากตอบว่า “ลิเวอร์พูล” ก็ได้เพื่อนเช่นกัน เพียงแต่อาจไม่ใช่เพื่อนที่เชียร์แมนยูฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ฟุตบอลสามารถสร้างมิตรภาพได้อย่างแท้จริง
ในโอกาสอันสำคัญนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า มิตรภาพก็เหมือนกับการเล่นฟุตบอล ที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ความเคารพ ความไว้วางใจ และจิตวิญญาณในการเดินหน้าร่วมกัน โดยตลอดระยะเวลากว่า 170 ปีที่ผ่านมา ไทยและสหราชอาณาจักรเป็น “เพื่อนร่วมทีม” ที่แท้จริง และเมื่อปีที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่ “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership)” ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ความร่วมมือในทุกมิติเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายกรัฐมนตรีกล่าวปิดท้ายด้วยถ้อยคำเปรียบเปรยว่า ขอให้มิตรภาพระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรยืนยาวเหมือนความสุขของการคว้าถ้วยพรีเมียร์ลีก และแน่นแฟ้นลึกซึ้งเสมือนกับการที่ผู้รักษาประตูมุ่งมั่นรักษาประตูจนในนาทีสุดท้าย พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมรักษาจิตวิญญาณแห่งมิตรภาพนี้ไว้ ในการแข่งขันแมตช์ใหญ่คืนนี้ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยกล่าวอวยพรให้ทีมที่ดีที่สุดเป็นผู้ชนะ
ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรและหน่วยงานภาครัฐของไทย ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศ ซึ่งยังคงเติบโตอย่างมั่นคงในทุกมิติ