นายกฯลั่นคนไทยฟอกไตฟรี ไม่เอาชีวิตปชช.แลกคะแนนเสียงกระจอกๆ ขู่เขมรรุกรานจัดเต็ม-ช้าๆได้พล้าเล่มงาม

"อนุทิน" เผย คนไทยต้องฟอกไตฟรีทั้งหมด ไม่เอาชีวิตปชช.มาแลกคะแนนเสียงกระจอกๆ ยันรัฐบาลไม่ยอมไทยไม่เสียเปรียบเขมรแน่นอน ลั่นถ้ารุกรานยิงยั่วยุจัดเต็มแน่นอน บอกช้าๆได้พล้าเล่มงาม รอบคอบตัดสินใจ
วันนี้ (19ต.ค.) เมื่อเวลา 10.00น. ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะศิษย์เก่าหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 5
ร่วมงานสัมมนาวิชาการแพทยสภาและสถาบันมหิตลาธิเบศร 2568 พร้อมรับมอบโล่เกียรติยศหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.)
โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะศิษย์เก่าปธพ.รุ่นพิเศษ 1 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ในฐานะศิษย์เก่าปธพ.รุ่น 10 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน ในฐานะศิษย์เก่าปธพ.รุ่น 2 และนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ในฐานะปธพ.รุ่นปัจจุบันรุ่นที่ 12 เข้าร่วมด้วย
จากนั้นนายกฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลทางการแพทย์กับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า ตนเคยพูดกับนายพัฒนาแล้วว่าท่านรัฐมนตรีอะไรที่ให้แล้วเอาคืนไม่ได้ อะไรที่ให้ประชาชนแล้วไม่สามารถเอาคืนได้ มันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งว่าการฟอกไตฟรีในสมัยตนฟรีหมดจะเอากลับไปฟรีเฉพาะหน้าท้องไม่ได้ ตนบอกรัฐมนตรีว่าต้องเอากลับมาให้หมดฟอกไตฟรีคนไทยต้องรักษาฟรีทั้งหมด มันเป็นเป้าหมายของเราและตนเชื่อว่ารัฐมนตรีเห็นแล้วว่า ถ้าไม่ทำตรงนี้คนไทยจะประสบความลำบากอีกมหาศาล ลูกหลานทำมาหากินเท่าไหร่ก็ต้องมารักษาคนที่บ้านหมด ซึ่งเราปล่อยให้มันเกิดเหตุเช่นนั้นไม่ได้ เรามีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปชส.)ก็ต้องยืนยันว่าในเมื่อให้ไปแล้วเอากลับคืนไม่ได้ ไม่ใช่เพราะการเมืองบอกให้เอากับคืน เพราะกลัวคนที่ทำไว้ได้คะแนนเสียงดีขึ้นการเอากลับคืน อย่าเอาชีวิตของประชาชนมาแลกกับคะแนนเสียงกระจอกๆ ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ตนเร่งให้นโยบายกับรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีก็ทำทันที
นายกฯ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยเราจะเจอปัญหาตลอดเวลา ตอนสมัยตนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเจอโควิด เดี๋ยวนายพัฒนาก็ต้องเจออย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ตนเชื่อมั่นในรากฐานที่พวกท่านได้วางเอาไว้ บุพการีทางการแพทย์ บรรพบุรุษทางการแพทย์ ตนเชื่อเราผ่านได้แน่นอน ต่อไปนี้หากเกิดสถานการณ์ทางสาธารณสุข เกิดโรคระบาดประเทศไทยต้องมีวัคซีนภายใน 180 วันเป็น ภทรกิจของเราของสถาบันวัคซีน สามารถที่จะเดินเข้าสู่เป้าหมายได้เลย โดยการแสวงหาความร่วมมือ ตนกล้าพูดถือเป็นจุดแข็งของเราที่ต้องรักษาไว้ให้มากที่สุด
นายกฯ กล่าวอีกว่า ตอนนี้ประเทศไทยอย่างเดียวในฐานะเป็นรัฐบาล เรื่องภัยกัมพูชาก็ให้ทำใจให้เย็นๆเราไม่มีเสียเปรียบแน่นอน มีคนถามว่าทำไมรัฐบาลเงียบจัง ท่านครับ จะไปรบกับใครแล้วมาบอกแผนการรบได้หรอ จะทำอะไร จะไปเจรจาอะไรต้องบอก บอกปุ๊บเขาก็แก้อยู่ที่โน้น จะไปทำโน้น ทำนี่ ขอให้ทราบได้อย่างเดียวว่าไม่มีทางที่คนเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะยอมให้ประเทศของเราเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใดก็ตามที่เรามีความขัดแย้งกันอยู่ เราต้องรักษาประโยชน์ของประเทศเรา เรื่องหลายเรื่องตอนนี้สื่อโซเชียล มันทำให้ท่านเสพใน 10 เรื่องอาจจริง 3-4 เรื่อง ไม่จริงทั้งหมด เขาบอกประเทศไทยไม่ทำอะไรเลย ปล่อยให้เขาทำฝ่ายเดียว ก็ขอให้ท่านใดทราบว่าทุกวันนี้มันไม่มีการยิงอะไรเข้ามา ไม่มีการรุกราน ไม่มีการยั่วยุอะไรตามชายแดนของเราเพราะอะไร เพราะข้อความของเราไปถึงเขาว่าถ้ามาก็จัดเต็ม เขารู้และก็ต้องคิดแล้วว่าอย่ามาดีกว่า แต่เรื่องเหล่านี้จะให้ตนไปบอกว่า ถ้ามาเดี๋ยวจะส่งกองกำลังนี้ไป มันเป็นไปไม่ได้ เราจะเอาสิ่งที่ที่เราแพลนอยู่ไปบอกให้คนอื่น ให้เขาเตรียมตัว มันไม่เคยมีอยู่ในสมองของนายกฯคนนี้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาและเราทราบดีว่าคนไทยต้องการอะไร ตนไปหาเสียงที่ไหน ไปเจอคนที่อยู่ตามแนวชายแดน ตยคิดว่าเขาเดือดร้อน ตนถามว่าให้เปิดด่านไหม 100 เปอร์เซ็นต์ เขาบอกว่ายอมเดือนร้อน เราฟังเขา ฉะนั้นในการเจรจาอะไรต่างๆไม่มีเรื่องการเปิดด่าน จนกว่าความเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยจะหมดไป ฉะนั้นเรื่องเปิดด่านไม่มี
นายกฯ กล่าวอีกว่า ถ้าอยู่ในเขตเรา
เราไล่อยู่แล้ว แต่ถ้าอยู่ในเขตที่สงสัยเราต้องใช้วิธีทางสากลในการทำ เพราะเราบอกพื้นที่ตรงนี้ของเรา เขาก็บอกของเขา ฉะนั้นก็ต้องเริ่มเจรจาพูดคุยกันก่อนโดยเราทำได้ระดับหนึ่ง ตนไม่รู้เป็นอะไรเข้ามามีบทบาทตรงไหนก็จะเจอแต่ของหนักทั้งนั้นเลย แต่ไม่มีปัญหา ภาษาฝรั่งเขาบอกว่ามี been there done that หรือเคยผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาแล้ว ตนเชื่อว่าสถานการณ์โควิดปลูกฝังความอดทนในตัวตนว่าช้าๆได้พล้าเล่มงาม แต่อย่าช้าเกินไปเดี๋ยวจะถูกกระทืบ เอาแต่สุขุมดีกว่าและรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจรับรองว่าจะไม่ให้เกิดอะไรที่มันเป็นการเสื่อมเสียซึ่งเกียรติภูมิ เกียรติยศอธิปไตยตรงนี้เท่าไหร่ก็ต้องแลกขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจ พร้อมที่จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อรับใช้บ้านเมืองและทำให้ศักยภาพของประเทศไทยได้ก้าวหน้าไปยิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั่ง