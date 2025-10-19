“กรวีร์“ เผย กมธ.แก้รธน.ถกนัดแรก 20 ต.ค. เลือกปธ.-วางกรอบ ภท.ไม่ติดพรรคอื่นได้ ย้ำไม่แตะหมวด 1-2

ส.ส.ภท. เผย ประชุมกมธ.แก้รธน.นัดแรก 20 ต.ค. เลือกประธานและวางกรอบทำงาน ยัน ภท.ไม่ติดใจหากพรรคอื่นได้นั่งเก้าอี้ย้ำจุดยืน “ไม่แตะหมวด 1-หมวด 2” หวั่นเป็นเงื่อนไขขัดแย้ง ทำกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญล้มเหลว
วันนี้ (19ต.ค.) นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุม กมธ. นัดแรก วันที่ 20 ตุลาคมนี้ เพื่อเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งต่างๆ และวางกรอบเวลาการทำงาน ว่า ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้หารือว่าจะส่งใครดำรงตำแหน่งประธาน กมธ. อย่างไรก็ดี พรรคไม่ติดใจหาก กมธ. จากพรรคอื่นจะได้รับตำแหน่งดังกล่าว เพราะมองว่ามีหลายคนที่มีความเหมาะสม เช่น นายชูศักดิ์ ศิรินิล หรือ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว จากพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
นายกรวีร์ กล่าวว่า ในกรณีที่การพิจารณาใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคประชาชนเป็นหลัก หากได้ กมธ. จากพรรคประชาชนมาทำหน้าที่ประธาน จะยิ่งเข้าใจในเนื้อหาสาระได้อย่างครอบคลุม แต่หากเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทย พรรคก็จะเสนอชื่อบุคคลของตนเอง เช่น นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ไม่ได้ใช้ร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลัก จึงไม่ติดใจหากประธาน กมธ. จะเป็น ส.ส. จากพรรคอื่น โดยเห็นว่าสิ่งสำคัญคือการรักษาบรรยากาศการทำงานร่วมกันใน กมธ.
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นการไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญ ที่ยังเป็นข้อกังวลในสังคม นายกรวีร์ระบุว่า ประเด็นนี้จะต้องมีการพูดคุยกันในชั้น กมธ. ซึ่งร่างของพรรคภูมิใจไทยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าไม่แก้ไขสองหมวดดังกล่าว พร้อมย้ำว่าจุดยืนของพรรคชัดเจนมาตลอดว่า “ไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2” เพราะไม่ต้องการให้เกิดเงื่อนไขความขัดแย้งหรือความเห็นต่างอย่างรุนแรงในสังคม
“หากอยากเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จ สิ่งที่เป็นเงื่อนไขขัดแย้ง หรือนำไปสู่ความล้มเหลวของกระบวนการ ไม่ควรเกิดขึ้น เราจึงยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2” นายกรวีร์ กล่าวย้ำ